Muskelkater bei den Sporthändlern

Um vier Prozent auf 2,44 Milliarden Euro sank der Umsatz der heimischen Sporthändler 2024, und im Vorjahr gab es ein weiteres Minus von rund zwei Prozent: Nach einem Zwischen-Boom während Corona, wo beispielsweise Fahrräder (mit und ohne Motor) stark gefragt waren, schwächelt die Branche zuletzt eher. Dass Lebensmittelhändler Spar diese Woche seine Tochter Hervis kürzlich an zwei deutsche Unternehmer verkaufte, kam daher nicht überraschend.