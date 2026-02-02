Muskelkater bei den Sporthändlern

Vater und Kinder mit Auto fast in Inn katapultiert
Am Steuer eingenickt
Die Umsätze sind im heimischen Sporthandel zuletzt erneut gesunken. Das beschleunigt den Verdrängungswettbewerb. So hat sich zuletzt Spar von seiner Tochter Hervis nach Jahren in den roten Zahlen getrennt, auch andere schwächeln. Marktführer Intersport und Diskonter Decathlon halten dagegen.
Um vier Prozent auf 2,44 Milliarden Euro sank der Umsatz der heimischen Sporthändler 2024, und im Vorjahr gab es ein weiteres Minus von rund zwei Prozent: Nach einem Zwischen-Boom während Corona, wo beispielsweise Fahrräder (mit und ohne Motor) stark gefragt waren, schwächelt die Branche zuletzt eher. Dass Lebensmittelhändler Spar diese Woche seine Tochter Hervis kürzlich an zwei deutsche Unternehmer verkaufte, kam daher nicht überraschend.
