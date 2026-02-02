So wird das Wetter laut Murmeltier Phil

Im vergangenen Jahr prophezeite der Nager weitere sechs Wochen Winter. Auch in diesem Jahr hat Murmeltier Phil seinen Schatten gesehen und geht damit von weiteren sechs Wochen Winter bis Mitte März aus. In der ältesten bekannten Überlieferung des Brauchs aus dem Jahr 1841 heißt es: „Letzten Dienstag, den 2. Februar, war Lichtmess, der Tag, an dem den Deutschen zufolge das Waldmurmeltier kurz aus seinem Winterquartier hervorlugt. Wenn es seinen Schatten sieht, verschwindet es für die nächsten sechs Wochen wieder in seiner Höhle, um zu schlafen, doch ist der Tag bewölkt, bleibt es draußen, da das Wetter gemäßigt sein wird.“