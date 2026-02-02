Prognose für 6 Wochen
So wird das Wetter laut Murmeltier Phil
Am 2. Februar ist Murmeltiertag oder „Groundhog Day“, wie er in den USA und in Kanada genannt wird. Dabei werden Murmeltiere aus ihrem Winterschlaf gelockt und sollen vorhersagen, wie lange der Winter noch dauert. Das Spektakel verfolgen jährlich Tausende Menschen in der Kleinstadt Punxsutawney in Pennsylvania (USA).
Im vergangenen Jahr prophezeite der Nager weitere sechs Wochen Winter. Auch in diesem Jahr hat Murmeltier Phil seinen Schatten gesehen und geht damit von weiteren sechs Wochen Winter bis Mitte März aus. In der ältesten bekannten Überlieferung des Brauchs aus dem Jahr 1841 heißt es: „Letzten Dienstag, den 2. Februar, war Lichtmess, der Tag, an dem den Deutschen zufolge das Waldmurmeltier kurz aus seinem Winterquartier hervorlugt. Wenn es seinen Schatten sieht, verschwindet es für die nächsten sechs Wochen wieder in seiner Höhle, um zu schlafen, doch ist der Tag bewölkt, bleibt es draußen, da das Wetter gemäßigt sein wird.“
Seit 1886 ist der 2. Februar bereits als „Groundhog Day“ bekannt. Das Ereignis wird jährlich an mehreren Orten gefeiert. Diesmal versammelten sich in der Kleinstadt Punxsutawney in Pennsylvania Tausende Einheimische sowie Besucherinnen und Besucher, um die Wettervorhersage zu verfolgen. Traditionell essen die Menschen auch gemeinsam. Wäre Phil nicht in seinen Bau zurückgekehrt und gerne im Freien geblieben, hätte das der Überlieferung nach bedeutet, dass der Frühling bald kommt.
Hier sehen Sie ein Video von der Wettervorhersage Phils:
„Das durchbricht einfach die Tristesse des Winters“, sagte Besucherin Lisa Gibson in Gobbler‘s Knob. Am 2. Februar wird auch gefeiert, dass die Tage wieder länger werden.
Überschaubare Trefferquote?
Wie hoch die Trefferquote des Tiers ist, ist nicht eindeutig belegt. Eine Studie mit Daten aus 13 kanadischen Städten ergab eine Wahrscheinlichkeit von 37 Prozent. Das US-National Climatic Data Center geht wiederum von einer Trefferquote von 59 Prozent in den vergangenen 20 Jahren aus. Bekannt wurde die jährliche Wettervorhersage durch den Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“ aus dem Jahr 1993, in dem Bill Murray den Groundhog Day immer wieder erlebt.
Tierschützerinnen und Tierschützer kritisieren, dass die Tradition nicht mehr zeitgemäß sei und dem jeweiligen Murmeltier schade. Sie würden während ihres Winterschlafs aus dem Bau herausgelockt, um einer Menschenschar gezeigt zu werden, die um sie herum feierten.
