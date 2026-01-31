Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auto prallt gegen Baum

Motorsäge und „Spineboard“ bei Unfall im Einsatz

Salzburg
31.01.2026 13:27
Der Beifahrer konnte sich nicht aus dem Wagen befreien.
Der Beifahrer konnte sich nicht aus dem Wagen befreien.(Bild: Christian Stoxreiter)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

In der Nacht auf Samstag wurde die Feuerwehr wegen eines Verkehrsunfalls in St. Lorenz (OÖ) alarmiert. Ein Auto war in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Beifahrer konnte nicht mehr aussteigen. 

0 Kommentare

Um 1:39 Uhr wurden die Einsatzkräfte in den Bereich Irrsberg gerufen. Während der Autofahrer sich noch aus dem verunglückten Auto befreien konnte, war dies dem Beifahrer nicht mehr möglich. Er hatte sich bei dem Unfall verletzt.

(Bild: Christian Stoxreiter)

Mittels eines „Spineboards“ befreiten ihn die Einsatzkräfte. Das Spezialgerät dient dazu, Menschen schonend zu retten, wenn der Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung besteht. Doch zunächst mussten die Retter mit einer Motorsäge einen Baum und Äste entfernen. 

Lesen Sie auch:
Wer sie erfunden hat, daran scheiden sich die Geister. 
Wer hat‘s erfunden?
Gericht entscheidet in Streit um die Mozartkugel
31.01.2026
Kinder und Pflege
Edtstadler schnürt Paket für Salzburgs Gemeinden
31.01.2026
Investor steigt aus
Steht Chalet-Projekt „Six Senses“ vor dem Ende?
31.01.2026

Der Mann wurde ins Salzburger Unfallkrankenhaus transportiert. Das Auto konnte mittels einer Seilwinde geborgen werden. Im Einsatz standen 48 Einsatzkräfte von den Feuerwehren Keuschen, Sankt Lorenz und Mondsee, Rotem Kreuz, Notarzt und Polizei.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
228.878 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
208.401 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
111.991 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf