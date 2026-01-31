Motorsäge und „Spineboard“ bei Unfall im Einsatz

In der Nacht auf Samstag wurde die Feuerwehr wegen eines Verkehrsunfalls in St. Lorenz (OÖ) alarmiert. Ein Auto war in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Beifahrer konnte nicht mehr aussteigen.
Um 1:39 Uhr wurden die Einsatzkräfte in den Bereich Irrsberg gerufen. Während der Autofahrer sich noch aus dem verunglückten Auto befreien konnte, war dies dem Beifahrer nicht mehr möglich. Er hatte sich bei dem Unfall verletzt.
Mittels eines „Spineboards“ befreiten ihn die Einsatzkräfte. Das Spezialgerät dient dazu, Menschen schonend zu retten, wenn der Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung besteht. Doch zunächst mussten die Retter mit einer Motorsäge einen Baum und Äste entfernen.
Der Mann wurde ins Salzburger Unfallkrankenhaus transportiert. Das Auto konnte mittels einer Seilwinde geborgen werden. Im Einsatz standen 48 Einsatzkräfte von den Feuerwehren Keuschen, Sankt Lorenz und Mondsee, Rotem Kreuz, Notarzt und Polizei.
