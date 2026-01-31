Steht Chalet-Projekt „Six Senses“ vor dem Ende?

Seit dem Spatenstich im Jahr 2019 gab es immer wieder Aufregung um das Luxus-Chalet-Dorf am Pass Thurn bei Mittersill. Jetzt steht das Projekt abermals vor einer ungewissen Zukunft. Ein internationaler Investor ist ausgestiegen – damit fehlen abermals Millionenbeträge.
Rund um den Bau des Luxus-Chalet-Dorfs „Six Senses“ am Pass Thurn bei Mittersill ist es ruhig geworden. Denn: Der Bau steht seit Monaten weitestgehend still. Für einen Bruchteil der 40 Villen und Apartments ist bisher überhaupt erst mit den Arbeiten begonnen worden.
Eine Eröffnung des Resorts für Gutbetuchte im Jahr 2023 wurde immer wieder verschoben. Aktuell ist das Proiekt weit entfernt von einer Übergabe an die Käufer, die dafür mehrere Millionen Euro hingelegt haben. Jetzt droht sogar das Aus.
Gibt es noch Genehmigungen?
Wie jüngst bekannt wurde, dürfte Investor Roundshield aus dem Chalet-Projekt ausgestiegen sein. Damit fehlen den Entwicklern auch die 120 Millionen Euro des internationalen Fonds.
Ob für „Six Senses“ überhaupt noch Genehmigungen für den Bau vorliegen, oder gar schon ein Beseitigungsbescheid besteht, das wollen jetzt die Grünen per Anfrage von der Salzburger Landesregierung wissen.
