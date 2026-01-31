Gericht entscheidet in Streit um die Mozartkugel

Es ist eine Geschichte, die einfach nicht endet: Weiter wird gestritten um die Herkunft der Mozartkugel. Im Sommer 2025 fand der Historiker Gerhard Ammerer ein Inserat vom 3. Februar 1881 über die „Salzburger Spezialität Mozartkugeln - handgefertigt von R. Baumann, Conditor, Salzburg“.
Dessen Nachfolger Holzermayr bewarb daraufhin seine Mozartkugel mit den Worten „Nach dem Originalrezept von 1880“. Nun gibt es einen Gerichtsbeschluss des Salzburger Landesgerichts vom 19. Jänner, der ihm genau das verbietet. Das Gericht gab einem Antrag der Café-Konditorei Fürst auf eine einstweilige Verfügung gegen Holzermayr statt. Der Beschluss sei noch nicht rechtskräftig, hieß es vom Gericht.
Pikant: Die Konditorei Fürst verkauft die „Original Salzburger Mozartkugel“ und wirbt dabei mit der Erfindung durch den Vorfahren Paul Fürst im Jahr 1890. Der ausschlaggebende Punkt für das Gericht war die Tatsache, dass das Originalrezept bisher nicht vorgelegt worden sei.
Das Unternehmen Holzermayr hat bereits reagiert und den Slogan in „nach der Tradition von 1880“ geändert. Tatsächlich werden die Pralinen nicht in Salzburg, sondern im niederösterreichischen Gloggnitz produziert. Und das von der Schweizer Firma Lindt & Sprüngli (Austria) GmbH.
Also alles gut? Mitnichten. Die Konditorei Fürst ist mit dem neuen Slogan nicht zufrieden und prüft weitere rechtliche Schritte.
