Gericht entscheidet in Streit um die Mozartkugel

Dessen Nachfolger Holzermayr bewarb daraufhin seine Mozartkugel mit den Worten „Nach dem Originalrezept von 1880“. Nun gibt es einen Gerichtsbeschluss des Salzburger Landesgerichts vom 19. Jänner, der ihm genau das verbietet. Das Gericht gab einem Antrag der Café-Konditorei Fürst auf eine einstweilige Verfügung gegen Holzermayr statt. Der Beschluss sei noch nicht rechtskräftig, hieß es vom Gericht.