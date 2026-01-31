Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kinder und Pflege

Edtstadler schnürt Paket für Salzburgs Gemeinden

Salzburg
31.01.2026 06:00
Die Landesregierung um Edtstadler hat ein Entlastungspaket für die Gemeinden auf den Weg ...
Die Landesregierung um Edtstadler hat ein Entlastungspaket für die Gemeinden auf den Weg gebracht.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Maximilian Kronberger
Von Maximilian Kronberger

Neun Millionen Euro will Landeschefin Karoline Edtstadler (ÖVP) mit ihren Regierungskollegen noch heuer den Gemeinden zukommen lassen. Die Gelder aus diesem neuen „Gemeindepaket“ sollen die 119 Salzburger Kommunen für Kinder und Pflege verwenden.

0 Kommentare

Mit einem Millionenpaket will die Landesregierung jetzt den Gemeinden unter die Arme greifen. Trotz Sparkurses werden für Kinderbetreuung und für Pflege zusätzliche Gelder freigemacht. Diese sollen künftig einfach abgerufen werden können. Insgesamt sollen noch in diesem Jahr neun Millionen Euro extra für Kinder, Senioren und Bedürftige aus dem „Gemeindepaket“ fließen.

Gerade die Pflege hat die Gemeindekassen bisher stark strapaziert.
Gerade die Pflege hat die Gemeindekassen bisher stark strapaziert.(Bild: Andreas Tröster)

„Mit dem Paket setzen wir die Unterstützung der Gemeinden unmittelbar und unbürokratisch um“, sagt Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP). Fünf Millionen Euro steuert Edtstadler aus ihrem Ressort bei. Das Geld kommt aus dem Gemeindeausgleichsfonds, aus dem die Kommunen schon bisher Mittel für einzelne Projekte abrufen konnten. Künftig wird der vorgesehene Betrag aber themenbezogen verteilt – für Kinder und Pflege. Gemeinden sollen selbst entscheiden, wie sie in den Bereichen das Geld verwenden, etwa für Kinderbetreuungskosten oder Pflegekräfte.

Die Gelder für die Gemeinden sollen in Pflege und Kinderbetreuung fließen.
Die Gelder für die Gemeinden sollen in Pflege und Kinderbetreuung fließen.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT / APA / picturedesk.com)

Gemeindeverband hat mitverhandelt
Je 250.000 Euro kommen auch von Töpfen aus dem Ressort von Landesvize Marlene Svazek (FPÖ). „Wir wollen finanzielle Spielräume zeitnah und konsequent für Entlastung nutzen“, so Svazek. Weitere 3,5 Millionen Euro erhalten die Gemeinden aus Mitteln, die eigentlich für den Verkehrsverbund vorgesehen waren. Schon bisher flossen hier 2,5 Millionen Euro, jetzt wird um eine Million Euro aufgestockt. Genau in dieser Höhe gab es zuletzt Mittel im Budget, die für die eingestampften Benzinfreitage verwendet wurden.

Lesen Sie auch:
Karoline Edtstadler (re.) und Marlene Svazek (li.) trommeln ihr Regierungsteam für zwei Tage in ...
Krone Plus Logo
In Salzburg
Fünf Baustellen muss die Landesregierung angehen
07.01.2026
Krone Plus Logo
Sparkurs trifft Orte
Hilferuf der Gemeinden an die Landesregierung
17.12.2025
Einigung mit Kommunen
Land finanziert Altersheime künftig stärker mit
23.01.2026

Beim Gemeindeverband zeigt man sich über die Millionen-Hilfe zufrieden. „Das ist eine wichtige Unterstützung für uns“, sagt dessen Chef Manfred Sampl (ÖVP). Er hat mit Edtstadler den Paket-Pakt verhandelt. „Was noch fehlt, ist ein entsprechender Verteilungsschlüssel an die Gemeinden. Den erarbeiten wir gerade.“

Schon vergangene Woche brachte das Land elf Millionen Euro für die Anhebung des Pflegetarifs in Seniorenwohnheimen auf den Weg. Jetzt folgt ein weiterer Entlastungsschritt für die 119 Gemeinden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
216.955 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
167.409 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
130.966 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf