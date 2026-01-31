Edtstadler schnürt Paket für Salzburgs Gemeinden

Gemeindeverband hat mitverhandelt

Je 250.000 Euro kommen auch von Töpfen aus dem Ressort von Landesvize Marlene Svazek (FPÖ). „Wir wollen finanzielle Spielräume zeitnah und konsequent für Entlastung nutzen“, so Svazek. Weitere 3,5 Millionen Euro erhalten die Gemeinden aus Mitteln, die eigentlich für den Verkehrsverbund vorgesehen waren. Schon bisher flossen hier 2,5 Millionen Euro, jetzt wird um eine Million Euro aufgestockt. Genau in dieser Höhe gab es zuletzt Mittel im Budget, die für die eingestampften Benzinfreitage verwendet wurden.