Semesterferien: Mit einem Ticket in acht Museen

Wald, Roboter und Stahlwelt

Im Ars Electronica Center warten digitale Labore, im Francisco Carolinum Mode- und Malworkshops. Das Lentos lädt zum Stickerworkshop „Sichtbar werden“ ein, das Schlossmuseum zu Kreativstationen und zur „Spurensuche im Wichtelwald“. Im OK entdeckt man Afrika, eine Leselounge und eine Puppenwerkstatt. Die voestalpine Stahlwelt bietet Werkstouren und Kinderworkshops. Im Nordico dreht sich alles um „Sehnsucht Frieden“, im StifterHaus um Zeitreisen.