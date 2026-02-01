Semesterferien: Mit einem Ticket in acht Museen

Vier Tage, acht Museen, ein Ticket: „Museum Total“ macht Linz in den Semesterferien von 19. bis 22. Februar zum Abenteuerplatz für die ganze Familie – voller Workshops, Rätsel und überraschender Entdeckungen.
Diese Semesterferien werden garantiert nicht langweilig: Die Ferienaktion „Museum Total“ lädt von 19. bis 22. Februar dazu ein, mit einem Ticket vier Tage lang acht Linzer Museen zu erkunden. Die perfekte Aktion für Familien mit Kindern!
Vormittags und nachmittags gibt es Familienrundgänge, Workshops, Expeditionen, Rätsel- und Thementouren. Jedes Haus bietet eigene Parcours voller Ideen, Geschichten und Aha-Momente.
Wald, Roboter und Stahlwelt
Im Ars Electronica Center warten digitale Labore, im Francisco Carolinum Mode- und Malworkshops. Das Lentos lädt zum Stickerworkshop „Sichtbar werden“ ein, das Schlossmuseum zu Kreativstationen und zur „Spurensuche im Wichtelwald“. Im OK entdeckt man Afrika, eine Leselounge und eine Puppenwerkstatt. Die voestalpine Stahlwelt bietet Werkstouren und Kinderworkshops. Im Nordico dreht sich alles um „Sehnsucht Frieden“, im StifterHaus um Zeitreisen.
„Museum Total“ richtet sich an Familien, Kinder und Jugendliche – interessierte Erwachsene sind ebenfalls willkommen.
Tickets: 14 € für Erwachsene, 6 € für Kinder bis 14, unter 6 Jahren frei. Gültig für alle vier Tage, übertragbar, erhältlich in allen Museen und online. Für einige Workshops ist eine Online-Anmeldung nötig.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.