Museum Total

Semesterferien: Mit einem Ticket in acht Museen

Oberösterreich
01.02.2026 17:00
Auch im Linzer Schlossmuseum gibt es viel zu erleben
Auch im Linzer Schlossmuseum gibt es viel zu erleben(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Vier Tage, acht Museen, ein Ticket: „Museum Total“ macht Linz in den Semesterferien von 19. bis 22. Februar zum Abenteuerplatz für die ganze Familie – voller Workshops, Rätsel und überraschender Entdeckungen.

Diese Semesterferien werden garantiert nicht langweilig: Die Ferienaktion „Museum Total“ lädt von 19. bis 22. Februar dazu ein, mit einem Ticket vier Tage lang acht Linzer Museen zu erkunden. Die perfekte Aktion für Familien mit Kindern!

Vormittags und nachmittags gibt es Familienrundgänge, Workshops, Expeditionen, Rätsel- und Thementouren. Jedes Haus bietet eigene Parcours voller Ideen, Geschichten und Aha-Momente.

Selbst kreativ sein, steht bei „Museum Total“ im Mittelpunkt
Selbst kreativ sein, steht bei „Museum Total“ im Mittelpunkt(Bild: Robert Maybach)
Wald, Roboter und Stahlwelt
Im Ars Electronica Center warten digitale Labore, im Francisco Carolinum Mode- und Malworkshops. Das Lentos lädt zum Stickerworkshop „Sichtbar werden“ ein, das Schlossmuseum zu Kreativstationen und zur „Spurensuche im Wichtelwald“. Im OK entdeckt man Afrika, eine Leselounge und eine Puppenwerkstatt. Die voestalpine Stahlwelt bietet Werkstouren und Kinderworkshops. Im Nordico dreht sich alles um „Sehnsucht Frieden“, im StifterHaus um Zeitreisen.

„Museum Total“ richtet sich an Familien, Kinder und Jugendliche – interessierte Erwachsene sind ebenfalls willkommen.
Tickets: 14 € für Erwachsene, 6 € für Kinder bis 14, unter 6 Jahren frei. Gültig für alle vier Tage, übertragbar, erhältlich in allen Museen und online. Für einige Workshops ist eine Online-Anmeldung nötig.

Oberösterreich

Mehr Oberösterreich
Museum Total
Semesterferien: Mit einem Ticket in acht Museen
In Bach gelandet
Nach Unfall ließ Lenker (20) Auto einfach stehen
Posthof Linz
Der „Aufräumtrupp der Nation“ in Höchstform
Spitals-Pfusch in Linz
Opfer fühlt sich „ohnmächtig“: Strafanzeige kommt
Suchtmittel dabei
Grieskirchner (19) flüchtete in Bayern vor Polizei
