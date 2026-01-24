Kajsa Boström: „Die Phantasie braucht Platz“

Improvisierte Szenen sind Ausgangspunkt

„Improvisation gibt allen die gleichen Chancen, man muss weder lesen können noch etwas auswendig lernen. Diese Methode schafft Gleichberechtigung.“ Der neue Inhalt kreist um die Welt der Phantasie. „Wir werden uns damit befassen, wie man Wunschträume erfüllen und Albträume besänftigen kann und der Phantasie so viel Platz einräumen, damit sie uns Auswege aus verzwickten Situationen zeigt.“