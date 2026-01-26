Der Kult-Roman „Die Mitte der Welt“ als Musical

Halle um 30 Millionen Euro in Rekordzeit gebaut
Zum Auftakt ausgebucht
Ein beliebter Jugendroman als Theatererlebnis: Mit der Uraufführung von „Die Mitte der Welt“ in der BlackBox des Musiktheaters will das Linzer Landestheater einmal mehr seine Musicalkompetenz unter Beweis stellen. Die „Krone“ besuchte die Premiere.
Andreas Steinhöfels 1998 erschienener Jugendroman hat längst den Weg als Schullektüre in die Klassenzimmer und auf die große Kinoleinwand gefunden. Doch taugt er auch für das Theater?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.