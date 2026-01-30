Als Affe beschimpft
Extrem-Körperbehaarung: Diese Frau zeigt es Hatern
Bewundernswerten Mut beweist eine junge Frau: Jahrelang aufgrund ihrer ungewöhnlich starken Körperbehaarung angefeindet, stellt sie sich nun ihren Hatern im Netz – wohlgemerkt unrasiert.
Asyikin Abdul Rahman aus Malaysia hat die Nase voll von boshaften Hasskommentaren. Deren Hintergrund: Ihr unaufhörlicher Haarwuchs. Nach einem langen Leidensweg verfügt sie heute dank Selbstakzeptanz über ein ausreichendes Selbstwertgefühl, um sich den bösen Zungen stellen zu können.
„Früher habe ich immer meine Arme unter langen Ärmeln versteckt. Ich dachte, meine natürliche Behaarung würde mich weniger schön machen“, schildert die 27-Jährige in einem Video auf Instagram. „Die Leute nennen mich Affe oder sagen, ich sehe aus wie ein Mann.“
„Rasier dich, Gorilla“
Unter ihren Fotos ist zu lesen: „Rasier dich, Gorilla“ oder „ekelhaft“. Lange Zeit hätte sie sich deshalb unter Druck gesetzt gefühlt, ihr natürliches Aussehen zu ändern. „Ich habe sogar versucht, mich zu rasieren. Aber ohne meine Haare fühle ich mich nackt“, so Asyikin.
Sie wolle nun gegen Cybermobbing vorgehen. „Ich behalte meine behaarten Arme nicht, um berühmt zu werden oder die Anerkennung anderer zu erlangen. Ich tue es für mich“, erzählt die junge Frau stolz. Die Behaarung würde sie an etwas Schönes erinnern: Meine Haare sind genetisch bedingt, und sie zu sehen, gibt mir das Gefühl, mit meinem Vater verbunden zu sein.“
