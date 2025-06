Ein Fünftel fühlt sich wiederholt schikaniert

Die Gründe, warum jemand zum Bully wird – also die Initiative zum Mobben ergreift und die Führungsrolle in der Gruppe übernimmt – sind vielschichtig. Das Ausleben von Machtgefühlen, Statuserhöhung in der Gruppe oder auch eine empfundene Provokation können den Anstoß geben. Aber auch Langeweile, Spaß, Rache oder eigene Mobbingerfahrungen werden als Ursachen genannt. Zudem könne das gewalttätige Verhalten einen diskriminierenden ideologischen Hintergrund haben. So würden Minderheiten wie beispielsweise LGBTQIA-Jugendliche öfter zum Opfer. Schüler mit Migrationshintergrund werden häufig wegen ihrer Sprache oder Herkunft gemobbt, heißt es im Leitfaden „Mobbing an Schulen“ des Bildungsministeriums aus dem Jahr 2018.