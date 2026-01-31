Timothy Chooi: „Es liegt auch an der Donau“

Musik gehört zur Basis des Menschseins

Dirigentin Ioffe hat übrigens russische Wurzeln. Steht Musik über der Weltpolitik? „Ich glaube fest daran, dass Musik die Fähigkeit hat, über Politik hinaus zu sprechen. Ich denke nicht, dass Musik den politischen Diskurs ersetzt, aber sie erinnert uns an etwas Grundlegenderes: Jede menschliche Zivilisation hat Musik gemacht. Sie ist so wichtig wie Nahrung, Sprache oder soziale Verbindungen. Sie kann Verständnis und Empathie schaffen, wo Worte manchmal versagen“, meint Chooi.