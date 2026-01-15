Prickelnde Erotik, große Songs und Tanznummern

Vom Kultfilm zum Bühnenhit: „Pretty Woman – Das Musical“, ab 14. Juli im Musiktheater Linz, ist nun sogar eine Woche länger angesetzt. Die Ticket-Nachfrage ist so groß. Kein Wunder, diese Inszenierung bleibt nichts schuldig!
Glanz, Erotik und viele Gänsehaut-Momente! „Pretty Woman“ begeisterte als Film in den 1990er-Jahren elf Millionen Fans auf der ganzen Welt.
Nun kehrt es als Musical in einer brandneuen Inszenierung auf den Theaterbühnen wieder. Im Linzer Musiktheater ist die Produktion ab 14. Juli zu erleben, die Serie in Linz wird von der „Krone“ präsentiert.
Gleich vorweg: Alle Kultszenen kommen vor!
Regisseurin Carline Brouwer setzt auf filmische Ästhetik und opulente Tanznummern. Sie führt in rasanten Ortswechseln von der Straße ins Hotel. Die Live-Musik ist kraftvoll und mitreißend – lustige Momente und große Gefühle wechseln einander ab. Auch die Darsteller haben Charisma.
Folge deinem Herzen!
Die Titelrolle der Vivian wird von Shanna Slaap verkörpert, die mit Charme, Witz und starker Stimme überzeugt. Mathias Edenborn gibt Edward als eleganten Geschäftsmann, der lernt, seinem Herzen zu folgen. Das Traumpaar lässt ein erotisches und zugleich einfühlsames Liebesmärchen erleben, das man nicht versäumen sollte.
Aufgrund der großen Ticket-Nachfrage hat das Musiktheater Linz jetzt Zusatzvorstellungen angesetzt. „Pretty Woman – Das Musical“ läuft nun bis 16. August 2026.