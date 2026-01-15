Prickelnde Erotik, große Songs und Tanznummern

Gleich vorweg: Alle Kultszenen kommen vor!

Regisseurin Carline Brouwer setzt auf filmische Ästhetik und opulente Tanznummern. Sie führt in rasanten Ortswechseln von der Straße ins Hotel. Die Live-Musik ist kraftvoll und mitreißend – lustige Momente und große Gefühle wechseln einander ab. Auch die Darsteller haben Charisma.