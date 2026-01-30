Trauer beim KAC: Ex-Präsident Safron verstorben

Verantwortlich für Liga-Neugründung

In seine Amtszeit fiel also auch der Neuaufbau des österreichischen Ligensystems und damit die endgültige Entwicklung hin zum vollumfänglichen Profieishockey. Von 2009 bis 2013 stand Safron der Liga als Präsident vor, ehe er dem Präsidium in den darauffolgenden Jahren als Vizepräsident erhalten blieb. Im Jahr 2019 übernahm er erneut Verantwortung und führte die Liga interimistisch durch eine herausfordernde Phase.