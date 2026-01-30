Vorteilswelt
Im 76. Lebensjahr

Trauer beim KAC: Ex-Präsident Safron verstorben

Kärnten
30.01.2026 14:01
Karl Safron (re.) bei der Meisterfeier des EC KAC im Jahr
Karl Safron (re.) bei der Meisterfeier des EC KAC im Jahr
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Der EC KAC trauert. Karl Safron, Ex-Präsident des österreichischen Eishockey-Rekordmeisters ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verstorben. Der 75-Jährige war bis 2024 auch Präsident der ICE-Liga.

0 Kommentare

Der EC KAC trauert um Ex-Präsident Karl Safron. Der 75-Jährige verstarb nach langer, schwerer Krankheit in der Nacht von Donnerstag auf Freitag.

Karl Safron übernahm 1997 das Präsidentenamt des KAC, der nur knapp zwei Jahre zuvor aus dem Dachverein, dem Klagenfurter Athletiksport Club, entstanden war. Diese Position bekleidete der Klagenfurter Anwalt für knapp zehn Jahre.

Verantwortlich für Liga-Neugründung
In seine Amtszeit fiel also auch der Neuaufbau des österreichischen Ligensystems und damit die endgültige Entwicklung hin zum vollumfänglichen Profieishockey. Von 2009 bis 2013 stand Safron der Liga als Präsident vor, ehe er dem Präsidium in den darauffolgenden Jahren als Vizepräsident erhalten blieb. Im Jahr 2019 übernahm er erneut Verantwortung und führte die Liga interimistisch durch eine herausfordernde Phase.

Für seine außergewöhnlichen Verdienste wurde Karl Safron im Jahr 2024 zum Ehrenpräsidenten der ICE-Liga ernannt. In Anerkennung seiner großen Verdienste für den Verein wurde Karl Safron später zum Ehrenpräsident des EC-KAC ernannt.

Kärnten

