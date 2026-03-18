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Explosionen im Zentrum

Angriff in Beirut bringt Hochhaus zum Einsturz

Außenpolitik
18.03.2026 09:01
Das Hochhaus im Stadtviertel Baschura in Beirut wurde in Trümmer gelegt.
Das Hochhaus im Stadtviertel Baschura in Beirut wurde in Trümmer gelegt.(Bild: AFP/FADEL ITANI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei einem israelischen Luftangriff auf die libanesische Hauptstadt Beirut ist am frühen Mittwochmorgen ein Hochhaus getroffen worden und eingestürzt. Bilder und Videos zeigen, wie das Gebäude in sich zusammenkracht. 

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Der Vorfall ereignete sich im Stadtviertel Baschura: Zuvor hatte das israelische Militär vor Angriffen gewarnt. Das Viertel war in den vergangenen Wochen bereits Ziel von Luftangriffen geworden. 

Videos in sozialen Medien zeigen den Einsturz des Hochhauses in Baschura:

Ein Angriff hatte laut staatlichen Medien auch eine Wohnung im Stadtzentrum getroffen. Diese befindet sich in der Nähe der erst kürzlich attackierten Filiale eines Finanzinstituts der Hisbollah-Miliz. Auch im zentral  gelegenen Viertel Basta gab es deutlich vernehmbare Explosionen. Die getroffenen Gebiete liegen in der Nähe libanesischer Regierungsgebäude wie dem Finanzministerium und dem Amtssitz des Premierministers.

Armeesprecher Avichay Adraee forderte die Bewohner des Viertesl Baschura vor dem Angriff zur Evakuierung auf: 

Erste Angriffe offenbar ohne Vorwarnung
Bei den israelischen Luftangriffen auf Beirut kamen den Behörden zufolge mindestens sechs Menschen ums Leben. 24 weitere Menschen seien verletzt worden, wie das libanesische Gesundheitsministerium mitteilte. Die ersten Angriffe in der Nacht sollen ohne Vorwarnung ausgeführt worden sein. 

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Israels Militär ging zuletzt wieder massiv gegen die schiitische Hisbollah-Miliz im Libanon vor. Der Einsatz begann infolge von Raketenangriffen aus dem nördlichen Nachbarland und beschränkte sich zunächst auf Luftangriffe, inzwischen gibt es aber auch Einsätze am Boden.

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