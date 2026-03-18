Angriff in Beirut bringt Hochhaus zum Einsturz

Ein Angriff hatte laut staatlichen Medien auch eine Wohnung im Stadtzentrum getroffen. Diese befindet sich in der Nähe der erst kürzlich attackierten Filiale eines Finanzinstituts der Hisbollah-Miliz. Auch im zentral gelegenen Viertel Basta gab es deutlich vernehmbare Explosionen. Die getroffenen Gebiete liegen in der Nähe libanesischer Regierungsgebäude wie dem Finanzministerium und dem Amtssitz des Premierministers.