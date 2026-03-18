Ladendieben ist sogar die Videoüberwachung egal

Obwohl man nur mithilfe einer Bankomatkarte das Lokal im alten Färberhaus betreten kann, musste sich Rainer Lenzenweger schon mehrmals über verdächtigen Schwund bei den Lebensmitteln ärgern. Als er dann die Videoaufzeichnungen der Überwachungskameras durchsah, entdeckte er eine Frau, die auffällig oft auftauchte und sich beim Bezahlen an der Selbstbedienungskasse ungewöhnlich ungeschickt anstellte.