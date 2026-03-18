Ladendieben ist sogar die Videoüberwachung egal

Ein kleines Selbstbedienungsgeschäft im Mühlviertel (OÖ) ist trotz Zugangskontrolle und sechs Überwachungskameras immer wieder das Ziel von unverfrorenen Dieben. Der Betreiber erzählt von bekannten Gesichtern auf den Bildern und frechen „Durchreisenden“, die sich kaum stoppen lassen.
Am 22. November eröffneten die Brüder Rainer und Martin Lenzenweger in Zwettl an der Rodl ein Selbstbedienungsgeschäft – den „Feinen Laden“. Seit der örtliche Spar-Markt zugesperrt hat, ist der Mini-Laden für Einheimische und Durchreisende eine brauchbare Alternative. Das sehen allerdings auch Langfinger so.
Obwohl man nur mithilfe einer Bankomatkarte das Lokal im alten Färberhaus betreten kann, musste sich Rainer Lenzenweger schon mehrmals über verdächtigen Schwund bei den Lebensmitteln ärgern. Als er dann die Videoaufzeichnungen der Überwachungskameras durchsah, entdeckte er eine Frau, die auffällig oft auftauchte und sich beim Bezahlen an der Selbstbedienungskasse ungewöhnlich ungeschickt anstellte.
Wir haben täglich zwischen 45 und 60 Kunden, der Laden läuft recht gut. 99 Prozent sind ehrlich, da gibt’s beim Zahlen keine Probleme.
Rainer Lenzenweger
Bild: R.Lenzenweger
Täterin bat um Gnade
„Wir sind dann draufgekommen, dass die Dame immer ungenierter wurde. Ich hab’ sie schließlich zur Rede gestellt. Sie hat mich eindringlich gebeten, keine Anzeige zu machen. Ich habe ihr dann drei Wochen Zeit gegeben, um die 250 Euro zurückzuzahlen, inklusive einer Bearbeitungsgebühr“, sagt Lenzenweger.
Überwachung extra gekennzeichnet
„Unser Verkaufslokal ist 23 Quadratmeter groß, mit sechs Kameras bestückt, und wir müssen auf diese hinweisen. Ich finde es erstaunlich, dass man sich trotzdem so etwas traut. Leider ist eingetreten, womit wir rechnen mussten.“
Fleisch um 315 Euro eingepackt
Unlängst erwischte Lenzenweger auch ein Rumänenpärchen, das mit einem Auto mit französischen Kennzeichen unterwegs war: „Ich hab’ sie am Parkplatz gestellt, das Paar, sein Auto und die Kennzeichen fotografiert und die Polizei alarmiert. Sie hatten vorwiegend Fleisch um 315 Euro gestohlen.“
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