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Bewohner schritt ein

Feuerteufel wollte Auto in Tiefgarage abfackeln

Tirol
18.03.2026 08:51
In der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses kam es zur versuchten Brandstiftung.
In der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses kam es zur versuchten Brandstiftung.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Mit einem Lausbubenstreich hat das nichts mehr zu tun: Ein Unbekannter wollte am Dienstagabend im Tiroler Schwaz in der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses offenbar einen Pkw abfackeln. Fast hätte er es wohl auch geschafft, wenn nicht ein Bewohner eingeschritten wäre.

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Zu der versuchten Brandstiftung war es am Dienstagabend, kurz nach 19.30 Uhr, in der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in der Spornbergerstraße gekommen. Ein unbekannter Täter hatte zunächst auf einem freien Abstellplatz und über einen am angrenzenden Parkplatz abgestellten Pkw  entflammbares Forstschutzkonzentrat verschüttet.

Zitat Icon

Ein Hausbewohner, der sich zufällig in der Tiefgarage befand, bemerkte den starken Rauch und konnte das Feuer mit einem Feuerlöscher vollständig löschen.

Ermittler von der Polizei

Kartonagen angezündet
Anschließend habe der Täter Verpackungskartonagen, die im Bereich des Abstellplatzes gelagert waren, angezündet. „Ein 32-jähriger Hausbewohner, der sich zufällig in der Tiefgarage befand, bemerkte den starken Rauch und konnte das Feuer mit einem Feuerlöscher vollständig löschen“, so die Polizei.

Auch die Polizei war rasch vor Ort. Ermittlungen laufen.
Auch die Polizei war rasch vor Ort. Ermittlungen laufen.(Bild: ZOOM Tirol)

Ermittler hoffen auf Hinweise
Der Bewohner konnte durch sein rasches Einschreiten Schlimmeres verhindern. „Die alarmierte Feuerwehr Schwaz musste lediglich eine kurze Belüftung der Tiefgarage durchführen“, schildern die Ermittler weiter.

Vom mutmaßlichen Brandstifter fehlt bislang jede Spur. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und hofft nun auf mögliche Zeugen.

Zweckdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen an die Polizei Schwaz unter der Telefonnummer: 059 133/7250.

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