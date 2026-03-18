Feuerteufel wollte Auto in Tiefgarage abfackeln

Mit einem Lausbubenstreich hat das nichts mehr zu tun: Ein Unbekannter wollte am Dienstagabend im Tiroler Schwaz in der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses offenbar einen Pkw abfackeln. Fast hätte er es wohl auch geschafft, wenn nicht ein Bewohner eingeschritten wäre.
Zu der versuchten Brandstiftung war es am Dienstagabend, kurz nach 19.30 Uhr, in der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in der Spornbergerstraße gekommen. Ein unbekannter Täter hatte zunächst auf einem freien Abstellplatz und über einen am angrenzenden Parkplatz abgestellten Pkw entflammbares Forstschutzkonzentrat verschüttet.
Ein Hausbewohner, der sich zufällig in der Tiefgarage befand, bemerkte den starken Rauch und konnte das Feuer mit einem Feuerlöscher vollständig löschen.
Ermittler von der Polizei
Kartonagen angezündet
Anschließend habe der Täter Verpackungskartonagen, die im Bereich des Abstellplatzes gelagert waren, angezündet. „Ein 32-jähriger Hausbewohner, der sich zufällig in der Tiefgarage befand, bemerkte den starken Rauch und konnte das Feuer mit einem Feuerlöscher vollständig löschen“, so die Polizei.
Ermittler hoffen auf Hinweise
Der Bewohner konnte durch sein rasches Einschreiten Schlimmeres verhindern. „Die alarmierte Feuerwehr Schwaz musste lediglich eine kurze Belüftung der Tiefgarage durchführen“, schildern die Ermittler weiter.
Vom mutmaßlichen Brandstifter fehlt bislang jede Spur. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und hofft nun auf mögliche Zeugen.
Zweckdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen an die Polizei Schwaz unter der Telefonnummer: 059 133/7250.
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