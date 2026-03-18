Halber Österreicher krallt sich Titel in Italien!

Stürmer David Stückler (21) traf zum 2:1-Sieg über Inter II und feiert mit Vicenza vorzeitig den Meistertitel in der italienischen Serie C. Der halbe Wolfsberger hat die österreichische Staatsbürgerschaft – und denkt auch an die Heimat seiner Mama!
Sein Papa ist Iraner, sein Pass ist aktuell dänisch – und Mama Martha Stückler ist eine waschechte Wolfsbergerin. David Stückler kann man also getrost als halben Kärntner bezeichnen.
Aufstieg in die Serie B
Und der 21-jährige Stürmer des italienischen Serie-C-Klub Vicenza feierte kürzlich als Protagonist einen ganz großen Triumph: den vorzeitigen Aufstieg in die Serie B, die zweithöchste Spielklasse am Stiefel.
Elfter Saisontreffer
Denn Stückler, der auch die österreichische Staatsbürgerschaft hätte, fertigte sechs Runden vor Ende der Meisterschaft die zweite Mannschaft von Inter Mailand mit 2:1 ab. Entscheidend vor 12.000 Fans war dabei sein Kopfballtor zum zwischenzeitlichen 2:0, sein elfter Treffer in der Saison!
20 Punkte Vorsprung
Somit lacht Vicenza mit 78 Punkten und uneinholbaren 20 Zählern Vorsprung auf Verfolger Brescia von der Spitze, ist fix Meister!
Leihvertrag läuft aus
Stückler selbst ist vom im Abstiegskampf befindlichen Serie-A-Klub Cremonese nur bis Sommer nach Vicenza verliehen, hat dort aber noch Vertrag bis 2028.
„Vielleicht irgendwann mal in Österreich“
Zur „Krone“ sagte David schon mal: „Ich war schon oft bei meiner Familie in Wolfsberg, auch am Wörthersee. Den WAC kenne ich. Und wer weiß, vielleicht spiele ich irgendwann mal in Österreich!“
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