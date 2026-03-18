Feuerwehr befreite Schwan aus verzweifelter Lage

Da dürften die drei Einsatzkräfte der Feuerwehr Seekirchen in Salzburg gestaunt haben, als sie am Dienstagnachmittag zu einer Tierrettung an die Fischach ausrückten: Ein Schwan steckte mit seinem Kopf zwischen zwei Holzpfosten der Uferverbauung fest.
War der blütenweiße Vogel womöglich zu neugierig? Beim Eintreffen der drei Feuerwehrkräfte am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr konnte der Schwan weder vor noch zurück, weil er mit seinem Kopf zwischen zwei Holzpfosten feststeckte.
Doch die Floriani-Jünger hatten gleich einen klugen Einfall: Sie holten einen hydraulischen Spreizer und konnten mit dem technischen Gerät die Holzpfosten auf behutsame Weise weiten.
So weit jedenfalls, dass das Tier ohne Verletzungen aus der misslichen Lage befreit werden konnte.
Schwan blieb unverletzt
Direkt nach der Rettung schwamm der Schwan mit seinem Partner eigenständig und unverletzt davon. Nach einer halben Stunde war der ungewöhnliche Rettungseinsatz an der Fischach beendet.
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