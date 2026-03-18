DNA-Spuren auf Stein entlarvten Fußball-Rowdy

Spuren am Stein entlarvten Tatverdächtigen

Das dürfte dem 32-Jährigen nicht gepasst haben. Er schnappte sich einen Stein und warf ihn Richtung Polizisten. Beamte traf er zwar keine, sehr wohl aber einen Dienstwagen der Exekutive. Allerdings gelang es ihm zu entkommen. Vorerst – denn der von ihm geworfene Stein wurde sichergestellt. Und darauf fanden sich zwar keine Fingerabdrücke, aber seine DNA-Spuren!