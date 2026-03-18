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Polizisten attackiert

DNA-Spuren auf Stein entlarvten Fußball-Rowdy

Steiermark
18.03.2026 09:00
Auch beim letzten Derby zwischen dem SK Sturm und dem GAK kam es zu Ausschreitungen.
Auch beim letzten Derby zwischen dem SK Sturm und dem GAK kam es zu Ausschreitungen.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Monika König-Krisper
Von Monika König-Krisper

Einen Stein warf beim letzten Derby zwischen dem SK Sturm und dem GAK ein „Schwarzer“ beim Fanzug der „Roten“ Richtung Polizisten. Der Verdächtige konnte unerkannt flüchten. Vorerst, denn ausgerechnet sein Tatwerkzeug wurde ihm zum Verhängnis ...

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Mit dem 2:1-Sieg gegen den GAK zeigte der SK Sturm Graz am 7. Dezember des Vorjahres auf, wer die Nummer 1 in der steirischen Fußballhauptstadt ist. Heiß umkämpft war das Spiel nicht nur am Platz.

Bereits vor Spielstart matchten sich die Fans in Sachen Stimmung. Leider nicht ganz ohne Zwischenfälle. Ein „Schwarzer“ konnte es einfach nicht lassen und reagierte aggressiv auf den Fanmarsch der „Roten“, der von der Polizei gesichert wurde, damit die rivalisierenden Gruppen nicht aufeinandertreffen konnten.

Spuren am Stein entlarvten Tatverdächtigen
Das dürfte dem 32-Jährigen nicht gepasst haben. Er schnappte sich einen Stein und warf ihn Richtung Polizisten. Beamte traf er zwar keine, sehr wohl aber einen Dienstwagen der Exekutive. Allerdings gelang es ihm zu entkommen. Vorerst – denn der von ihm geworfene Stein wurde sichergestellt. Und darauf fanden sich zwar keine Fingerabdrücke, aber seine DNA-Spuren!

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Eine schriftliche Stellungnahme wird erst im Zuge einer möglichen Anklage erfolgen.

Anwalt Raimund Hofmann

Beim Überprüfen dieser landeten die Ermittler einen Treffer. Denn der Tatverdächtige war bereits mehrmals aufgrund vorangegangener und einschlägiger Delikte bei Fußballspielen der Polizei wohlbekannt und auch schon erkennungsdienstlich behandelt worden, weshalb seine Daten vorhanden waren.

Ermittlungen wegen versuchter Körperverletzung
„Aktuell wird wegen versuchter absichtlich schwerer Körperverletzung ermittelt“, bestätigt Polizeisprecher Markus Lamb auf „Krone“-Anfrage den Vorfall. Aussagen wird der Mann bei seiner Vernehmung vorerst einmal nicht. „Eine schriftliche Stellungnahme wird erst im Zuge einer möglichen Anklage erfolgen“, sagt sein Anwalt Raimund Hofmann.

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