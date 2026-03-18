DNA-Spuren auf Stein entlarvten Fußball-Rowdy

Einen Stein warf beim letzten Derby zwischen dem SK Sturm und dem GAK ein „Schwarzer“ beim Fanzug der „Roten“ Richtung Polizisten. Der Verdächtige konnte unerkannt flüchten. Vorerst, denn ausgerechnet sein Tatwerkzeug wurde ihm zum Verhängnis ...
Mit dem 2:1-Sieg gegen den GAK zeigte der SK Sturm Graz am 7. Dezember des Vorjahres auf, wer die Nummer 1 in der steirischen Fußballhauptstadt ist. Heiß umkämpft war das Spiel nicht nur am Platz.
Bereits vor Spielstart matchten sich die Fans in Sachen Stimmung. Leider nicht ganz ohne Zwischenfälle. Ein „Schwarzer“ konnte es einfach nicht lassen und reagierte aggressiv auf den Fanmarsch der „Roten“, der von der Polizei gesichert wurde, damit die rivalisierenden Gruppen nicht aufeinandertreffen konnten.
Spuren am Stein entlarvten Tatverdächtigen
Das dürfte dem 32-Jährigen nicht gepasst haben. Er schnappte sich einen Stein und warf ihn Richtung Polizisten. Beamte traf er zwar keine, sehr wohl aber einen Dienstwagen der Exekutive. Allerdings gelang es ihm zu entkommen. Vorerst – denn der von ihm geworfene Stein wurde sichergestellt. Und darauf fanden sich zwar keine Fingerabdrücke, aber seine DNA-Spuren!
Eine schriftliche Stellungnahme wird erst im Zuge einer möglichen Anklage erfolgen.
Anwalt Raimund Hofmann
Beim Überprüfen dieser landeten die Ermittler einen Treffer. Denn der Tatverdächtige war bereits mehrmals aufgrund vorangegangener und einschlägiger Delikte bei Fußballspielen der Polizei wohlbekannt und auch schon erkennungsdienstlich behandelt worden, weshalb seine Daten vorhanden waren.
Ermittlungen wegen versuchter Körperverletzung
„Aktuell wird wegen versuchter absichtlich schwerer Körperverletzung ermittelt“, bestätigt Polizeisprecher Markus Lamb auf „Krone“-Anfrage den Vorfall. Aussagen wird der Mann bei seiner Vernehmung vorerst einmal nicht. „Eine schriftliche Stellungnahme wird erst im Zuge einer möglichen Anklage erfolgen“, sagt sein Anwalt Raimund Hofmann.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.