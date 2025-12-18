Österreichs Wirtschaft wächst heuer um 0,5 Prozent

Laut Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr gibt es für Österreichs Wirtschaft „ein Licht am Ende des Tunnels“. Dies untermauert der Wirtschaftsforscher mit der jüngsten rot-weiß-roten Konjunkturprognose. Sowohl sein Institut als auch das Institut für Höhere Studien (IHS) haben diese leicht angehoben.
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) soll heuer real um 0,5 Prozent wachsen und im kommenden Jahr um 1,2 bzw. 1,0 Prozent. Im Oktober gingen die Ökonomen für 2025 von einem Wirtschaftswachstum von 0,3 (Wifo) bzw. 0,4 Prozent (IHS) aus und für 2026 von 1,1 bzw. 0,9 Prozent. Die Rezession der Jahre 2023 und 2024 war der längste Wirtschaftsabschwung der Zweiten Republik. Für 2026 und 2027 erwartet Felbermayr „keinen stürmischen Aufschwung“, aber ein Wachstum leicht über dem Durchschnitt der Eurozone.
IHS-Direktor Holger Bonin warnte bei der Pressekonferenz vor zu viel Optimismus. „Die aktuelle wirtschaftliche Erholung steht auf tönernen Füßen.“ Bonin verwies auf die weiter herausfordernde Lage für die österreichische Exportindustrie und die angespannten öffentlichen Finanzen. Auch die Änderungen der US-Sicherheitspolitik werde Europa „erhebliche Ressourcen“ kosten. Österreich müsse sich zudem auf höhere Sicherheitsausgaben einstellen.
„Tiefpunkt“ dürfte mit Jahresende vorbei zu sein
Für 2027 prognostizieren Wifo und IHS ein Wirtschaftswachstum in Österreich von 1,4 bzw. 1,1 Prozent. „Aufgrund eines Verlusts an internationaler Wettbewerbsfähigkeit und der protektionistischen Tendenzen im Welthandel dürfte das Tempo der wirtschaftlichen Erholung hinter früheren Aufschwungphasen zurückbleiben“, schreiben die IHS-Ökonomen in ihrer Konjunkturprognose.
Die österreichische Industrie dürfte laut Wifo-Prognose „den Tiefpunkt am Jahresende 2025 durchschritten haben“. Die heimischen Exporte und die industrielle Bruttowertschöpfung würden im kommenden Jahr „im Sog der Weltwirtschaft“ wieder steigen.
Inflation und Arbeitslosenquote sinken
Gute Nachrichten gibt es bei der Teuerung: Die Inflation soll von heuer 3,5 Prozent (Wifo) bzw. 3,6 Prozent (IHS) auf 2,6 bzw. 2,5 Prozent im kommenden Jahr sinken. Zu Jahresbeginn 2026 entfalle der Basiseffekt des Energiepreisanstieges vom Jänner 2025, wodurch die Inflationsrate um bis zu einem Prozentpunkt sinke, erklärte das Wifo. Die schwache Wirtschaftsentwicklung in den vergangenen Jahren schlug merkbar auf den Arbeitsmarkt durch. Die nationale Arbeitslosenquote stieg von 6,3 Prozent im Jahr 2022 bis auf 7,4 Prozent im Jahr 2025. Im kommenden Jahr erwarten Wifo und IHS einen leichten Rückgang der Arbeitslosenrate auf 7,3 Prozent. Im Jahr 2027 soll die Arbeitslosenquote weiter auf 7,0 bzw. 7,1 Prozent sinken.
Wifo und IHS prognostizieren für heuer ein gesamtstaatliches Budgetdefizit in Österreich von 4,6 bzw. 4,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Infolge der Budgetkonsolidierung erwarten beide Institute im kommenden Jahr ein Defizit von 4,2 Prozent und 2027 von 4,0 Prozent.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.