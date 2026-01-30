Ein Halbfinale wäre Neuland für die Altacher

„Unser Tormann Wolfgang Ott hielt fast alles, was auf sein Tor kam, er war der Vater des Erfolges. Wir haben damals 120 Minuten lang alles gegeben. Und im Elferschießen die Nerven behalten“, erinnert sich Schnellrieder. Kevin Zemanek, Marc Gächter, Dogan Uyar und Christian Schöpf setzten Austria-Goalie Günter Kreissl ihre Penaltys in den Kasten. Bei den Wienern erzielte der spätere Altach-Trainer Michael Streiter im Spiel und im Elfmeterschießen je einen Treffer. Ihre Elfer verschossen haben dagegen die ehemaligen Teamspieler Anton Pfeffer und Gernot Plassnegger.