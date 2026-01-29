Der ÖFB-Cup ist für die Altacher ein Minusgeschäft

Dreimal musste der SCR Altach in dieser ÖFB-Cup-Saison reisen. In Runde eins nach Hirschwang, in der zweiten Runde zu Donau Wien und im Achtelfinale nach Kapfenberg. Die Reisekosten betragen pro Spiel rund 10.000 Euro, an Prämien nahmen die Rheindörfler 27.000 Euro ein. Damit waren nicht einmal die Fahrkosten gedeckt. Zudem fuhr der Ländle-Bundesligist nach den Duellen in Wien und in Kapfenberg nicht nach Hause, weil das folgende Auswärtsspiel der Bundesliga in Wien – nach der Partie bei Donau – und beim GAK – nach der Kapfenberg-Partie – gespielt wurde. „Das bringt zusätzlich enorme Kosten mit sich, das ist unserer geografisch sehr exponierten Lage geschuldet“, sagt Geschäftsführer Christoph Längle.