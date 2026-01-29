Vorteilswelt
Erst Finale lukrativ

Der ÖFB-Cup ist für die Altacher ein Minusgeschäft

Vorarlberg
29.01.2026 08:55
Mit dem Sieg in Kapfenberg zog Altach ins Cup-Viertelfinale ein.
Mit dem Sieg in Kapfenberg zog Altach ins Cup-Viertelfinale ein.(Bild: GEPA)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Trotz Einzug ins Viertelfinale hat der SCR Altach bislang an den drei Cup-Auswärtspartien nichts verdient, zu groß sind die Reisekosten. Das anstehende Viertelfinale gegen Meister Sturm Graz ist erst das fünfte Pokal-Heimspiel seit dem Bundesligaaufstieg 2006.

0 Kommentare

Dreimal musste der SCR Altach in dieser ÖFB-Cup-Saison reisen. In Runde eins nach Hirschwang, in der zweiten Runde zu Donau Wien und im Achtelfinale nach Kapfenberg. Die Reisekosten betragen pro Spiel rund 10.000 Euro, an Prämien nahmen die Rheindörfler 27.000 Euro ein. Damit waren nicht einmal die Fahrkosten gedeckt. Zudem fuhr der Ländle-Bundesligist nach den Duellen in Wien und in Kapfenberg nicht nach Hause, weil das folgende Auswärtsspiel der Bundesliga in Wien – nach der Partie bei Donau – und beim GAK – nach der Kapfenberg-Partie – gespielt wurde. „Das bringt zusätzlich enorme Kosten mit sich, das ist unserer geografisch sehr exponierten Lage geschuldet“, sagt Geschäftsführer Christoph Längle.

Kein volles Stadion
Dass sich das Minus mit dem Sturm-Spiel – es ist erst das fünfte Pokal-Heimspiel seit dem Bundesliga-Aufstieg im Jahr 2006 – am Sonntag auflöst, ist nicht anzunehmen. Denn obwohl der aktuelle Cupholder kommt, läuft der Kartenvorverkauf nur sehr schleppend. „Der Cup kommt in Vorarlberg nicht besonders gut an. Speziell zu dieser Jahreszeit ist es schwierig, das Stadion trotz eines sehr attraktiven Gegners zu füllen“, erklärt Längle weiter.

Nur Finale lukrativ
Für das Erreichen des Viertelfinales gibt es 20.000 Euro Prämie für die Heimelf. „Spiele im ÖFB-Cup sind definitiv kein gutes Geschäft. Erst ab dem Finaleinzug wird die Bilanz positiv“, ergänzt der Geschäftsführer. Im Halbfinale werden Prämien von 33.000 (heim) bzw. 55.000 (auswärts) fällig. Und im Endspiel gibt es 120.000 Euro Antrittsprämie plus die Chance auf internationale Spiele.

