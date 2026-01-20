Vorteilswelt
Neuer Stürmer! Altach bedient sich bei Hoffenheim

Bundesliga
20.01.2026 12:30
Precious Benjamin wechselt leihweise zum SCR Altach.
Precious Benjamin wechselt leihweise zum SCR Altach.(Bild: SCR Altach)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der SCR Altach kann im Frühjahr mit Precious Benjamin auf einen neuen Stürmer bauen. 

Der 19-jährige Nigerianer wurde vom deutschen Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim ausgeliehen, für dessen Profiteam er noch kein Bewerbsspiel bestritten hat.

„Großes Entwicklungspotenzial“
Altach-Sportdirektor Philipp Netzer bezeichnete ihn als „jungen, sehr dynamischen Stürmer, der bereits auf hohem Niveau trainiert und großes Entwicklungspotenzial mitbringt. Er bringt Tempo, körperliche Präsenz und Zug zum Tor mit.“

