Altacher siegten 2:0 im letzten Test der Wienwoche

Der SCR Altach schloss das Winter-Trainingslager in Wien mit einem 2:0 gegen den FAC gut ab, Neo-Coach Ognjen Zaric sah eine verbesserte Leistung nach einer starken Übungswoche in Wien. Am Samstag steht das nächste Testspiel im Schnabelholz auf dem Terminplan.
Ein letzter Test beim Floridsdorfer AC und dann ab nach Hause! Das war das Motto des letzten Tages im Trainingslager des SCR Altach in Wien. Das trotz der klirrenden Kälte bei sehr guten Bedingungen über die Bühne ging. Der Trainingsplatz lag nur 150 Meter vom Hotel von Hauptsponsor Dormero entfernt, per Mini-Spaziergang konnte man hin und her pendeln.
Das Testspiel beim Zweitligisten FAC endete mit einem 2:0-Sieg der Rheindörfler nach einem Eigentor und dem Treffer von Anteo Fetahu. Der Ländle-Bundesligist ließ zudem einige sehr gute Chancen aus, aber dafür defensiv nur wenig zu. „Die Mannschaft hat sich gegenüber den beiden ersten Spielen verbessert gezeigt. In der Defensive sind wir gut aufgetreten. Trotzdem gibt es Themen, bei denen wir noch nachschärfen müssen. Insgesamt war das Trainingslager für mich gut, um die Mannschaft auf und neben dem Platz kennenzulernen. In den beiden nächsten Wochen liegt der Fokus auf der Vorbereitung für die dann beginnenden Pflichtspiele“, sagte Trainer Ognjen Zaric nach Abschluss der Wien-Woche.
Zusätzlicher Test
Nach dem Testspiel bestieg der Altacher Reisetross den Mannschaftsbus und machte sich auf die lange Heimfahrt. Bis Dienstagnachmittag haben Spieler und Staff nun frei, dann folgt die nächste Trainingseinheit. Am Sonntag (14) wird die Testspielserie im Schnabelholz gegen den FC Schaffhausen (3. Schweizer Liga) abgeschlossen. Am 1. Februar (17.30) steht zu Hause das ÖFB-Viertelfinalduell mit Meister Sturm Graz auf dem Programm.
