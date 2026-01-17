Altacher siegten 2:0 im letzten Test der Wienwoche

Das Testspiel beim Zweitligisten FAC endete mit einem 2:0-Sieg der Rheindörfler nach einem Eigentor und dem Treffer von Anteo Fetahu. Der Ländle-Bundesligist ließ zudem einige sehr gute Chancen aus, aber dafür defensiv nur wenig zu. „Die Mannschaft hat sich gegenüber den beiden ersten Spielen verbessert gezeigt. In der Defensive sind wir gut aufgetreten. Trotzdem gibt es Themen, bei denen wir noch nachschärfen müssen. Insgesamt war das Trainingslager für mich gut, um die Mannschaft auf und neben dem Platz kennenzulernen. In den beiden nächsten Wochen liegt der Fokus auf der Vorbereitung für die dann beginnenden Pflichtspiele“, sagte Trainer Ognjen Zaric nach Abschluss der Wien-Woche.