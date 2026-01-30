Wasser-Riese nimmt jetzt Spitzengastro in Angriff

Ende vergangenen Jahres wurde bekannt, dass sich die Wasserfirma bwt als Sponsor der Salzburger Festspiele zurückzieht, die „Krone“ berichtete. Ganz darauf verzichten, sich als Marke auch weiterhin in Salzburg vor zahlungskräftigem Publikum zu präsentieren, will das Unternehmen aus Mondsee aber offensichtlich nicht: Nun stattet man nach und nach Salzburgs komplette Spitzengastronomie aus.