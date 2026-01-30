Vorteilswelt
Nach Festspiel-Aus

Wasser-Riese nimmt jetzt Spitzengastro in Angriff

Salzburg
30.01.2026 06:00
Ex-Festspielchefin Helga Rabl-Stadler mit bwt-Chef Andreas Weißenbacher. Nach dem Ausscheiden ...
Ex-Festspielchefin Helga Rabl-Stadler mit bwt-Chef Andreas Weißenbacher. Nach dem Ausscheiden als Festspiel-Sponsor nimmt die Wasserfirma nach der Kultur nun die Kulinarik vermehrt in Angriff.(Bild: Lukas Pilz)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Ende vergangenen Jahres wurde bekannt, dass sich die Wasserfirma bwt als Sponsor der Salzburger Festspiele zurückzieht, die „Krone“ berichtete. Ganz darauf verzichten, sich als Marke auch weiterhin in Salzburg vor zahlungskräftigem Publikum zu präsentieren, will das Unternehmen aus Mondsee aber offensichtlich nicht: Nun stattet man nach und nach Salzburgs komplette Spitzengastronomie aus.

Döllerer, Senns, Obauer, Ikarus – echte Gourmets wissen, wo man in Salzburg gut und zugegeben auch teuer essen kann. So viel Wert die Spitzenköche eigentlich auf Individualität legen, eines eint sie: Ihre Gäste werden bald alle Pink sehen. Und vor allem trinken. Denn sie alle servieren gefiltertes Wasser des Ex-Festspielsponsors.

