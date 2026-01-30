Wasser-Riese nimmt jetzt Spitzengastro in Angriff

Henndorfer Ortschef: „Pendel fand die neue Quelle“
„Krone“-Gemeindeserie
Ende vergangenen Jahres wurde bekannt, dass sich die Wasserfirma bwt als Sponsor der Salzburger Festspiele zurückzieht, die „Krone“ berichtete. Ganz darauf verzichten, sich als Marke auch weiterhin in Salzburg vor zahlungskräftigem Publikum zu präsentieren, will das Unternehmen aus Mondsee aber offensichtlich nicht: Nun stattet man nach und nach Salzburgs komplette Spitzengastronomie aus.
Döllerer, Senns, Obauer, Ikarus – echte Gourmets wissen, wo man in Salzburg gut und zugegeben auch teuer essen kann. So viel Wert die Spitzenköche eigentlich auf Individualität legen, eines eint sie: Ihre Gäste werden bald alle Pink sehen. Und vor allem trinken. Denn sie alle servieren gefiltertes Wasser des Ex-Festspielsponsors.
