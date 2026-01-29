Ausstiegsklausel! Das plant VSV mit Coach Allard

Leichtes Aufatmen! VSV feierte mit dem 4:1 über Wien den dritten Heimsieg in Folge – das schaffte man vor den eigenen Fans erstmals in der Saison. Damit kletterte Villach wieder über den „Strich“, ist auf Play-off-Kurs. „Wir wollten nach der Niederlage in Vorarlberg eine Reaktion zeigen. Wir haben diesmal 60 Minuten als Team eine sehr kompakte Leistung gebracht. Das müssen wir am Freitag auch gegen Pustertal schaffen“, meinte der auffällige Thomas Vallant.