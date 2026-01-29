Ausstiegsklausel! Das plant VSV mit Coach Allard

VSV überzeugte in der ICE-Liga beim 4:1-Triumph über Wien, feierte den dritten Heimsieg in Folge. Verteidiger Thomas Vallant zog das Interesse eines Liga-Konkurrenten auf sich, könnte noch bist MItte Feber wechseln. Und die Villacher haben im Vertrag mit Coach Pierre Allard eine Ausstiegsklausel. Die „Krone“ weiß, wie es mit dem Kanadier weitergeht!
Leichtes Aufatmen! VSV feierte mit dem 4:1 über Wien den dritten Heimsieg in Folge – das schaffte man vor den eigenen Fans erstmals in der Saison. Damit kletterte Villach wieder über den „Strich“, ist auf Play-off-Kurs. „Wir wollten nach der Niederlage in Vorarlberg eine Reaktion zeigen. Wir haben diesmal 60 Minuten als Team eine sehr kompakte Leistung gebracht. Das müssen wir am Freitag auch gegen Pustertal schaffen“, meinte der auffällige Thomas Vallant.
