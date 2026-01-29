Vorteilswelt
Dieses Museum ist bei Jungen plötzlich wieder cool

Salzburg
29.01.2026 17:00
Das Museum der Moderne am Mönchsberg
Das Museum der Moderne am Mönchsberg(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Im Museum der Moderne am Mönchsberg freut man sich über Zuwachs bei den unter 19-Jährigen. Auch in diesem Jahr will man weiterhin auf die Zielgruppe setzen – mit speziellen Überlegungen.

„Um rund ein Drittel ist die Zahl der unter 19-jährigen Besucher im Museum der Moderne in Salzburg Stadt innerhalb eines Jahres gestiegen. „Wir werden auch in diesem Jahr weiterhin gratis Liftfahrten auf den Mönchsberg und Museumseintritte für diese Zielgruppe anbieten“, freut sich Direktor Harald Krejci.

Nicht so groß ist hingegen die Freude beim Blick aufs Budget: Die geplante Sanierung des Daches muss das Museum von 2027 auf 2028 verschieben.

An den Inhalten will man definitiv (noch) nicht sparen. Dieses Jahr zeigt das Museum der Moderne zum ersten Mal in Österreich Werke der Architektin und Designerin Charlotte Perriand. Wahl-Salzburger Georg Baselitz wird zu seinem heurigen 88. Geburtstag groß gefeiert: Zwei Ausstellungen sind ihm gewidmet. „Ein paar der Werke sind so neu, sie waren letztes Jahr noch im Entstehungsprozess“, so Direktor Krejci.

Mit Oskar Kokoschka steht ein weiterer großer Name am Programm. Heimische Besucher will man mit einer eigenen Ausstellung zum Thema Salzburg locken.

