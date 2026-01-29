Dieses Museum ist bei Jungen plötzlich wieder cool

An den Inhalten will man definitiv (noch) nicht sparen. Dieses Jahr zeigt das Museum der Moderne zum ersten Mal in Österreich Werke der Architektin und Designerin Charlotte Perriand. Wahl-Salzburger Georg Baselitz wird zu seinem heurigen 88. Geburtstag groß gefeiert: Zwei Ausstellungen sind ihm gewidmet. „Ein paar der Werke sind so neu, sie waren letztes Jahr noch im Entstehungsprozess“, so Direktor Krejci.