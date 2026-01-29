Zeller Eisbären holen ICE Hockey League-Stürmer

Die Zeller Eisbären sichern sich für die heiße Phase der Saison die Dienste von Aljaz Predan. Der 25-jährige Stürmer kommt von den Black Wings Linz aus der ICE Hockey League und bleibt wie schon im Vorjahr bis Ende der Spielzeit der Alps Hockey League im Pinzgau.
„Aljaz war schon letzte Saison ein wichtiger Faktor auf und neben dem Eis. Wir sind froh, dass wir so einen Spieler erneut zu uns lotsen konnten“, sagte Eisbären-Geschäftsführer Patrick Schwarz gegenüber der „Krone“.
In der abgelaufenen Spielzeit (damals noch in Wien unter Vertrag) absolvierte Predan 13 Play-off-Partien für die Eisbären und kam dabei auf fünf Tore und acht Vorlagen.
Wir haben alles erledigt. Jetzt geht‘s nur mehr um die Freigabe der Liga
Patrick SCHWARZ, Eisbären-Geschäftsführer
Bild: zVg
Zell hofft auf schnellen Einsatz
Schon am Abend, wenn es für den amtierenden Alps Hockey League-Meister in Meran um drei Punkte geht, soll der Slowene mit österreichischem Pass bereits auflaufen. „Wir haben alles erledigt. Jetzt geht‘s nur mehr um die Freigabe der Liga“, hofft Schwarz auf einen Einsatz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.