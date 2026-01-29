Zeller Eisbären holen ICE Hockey League-Stürmer

Zell hofft auf schnellen Einsatz

Schon am Abend, wenn es für den amtierenden Alps Hockey League-Meister in Meran um drei Punkte geht, soll der Slowene mit österreichischem Pass bereits auflaufen. „Wir haben alles erledigt. Jetzt geht‘s nur mehr um die Freigabe der Liga“, hofft Schwarz auf einen Einsatz.