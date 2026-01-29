Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik

„Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht.“

Auch hungrig bleibt im Dorf niemand. Es gibt noch mehrere Wirtshäuser. Überregional bekannt ist vor allem die Rauchkuchl mit Thresl Bacher. Und die Wirtschaft im Dorf baut auf Leitbetrieben wie einem großen Sägewerk oder einem Metzgerbetrieb. Wermutstropfen: Eine Skiproduktionshalle steht nach dem Abzug von Marcel Hirscher mit seiner Mark Van Deer im Vorjahr leer. Voithofer: „Da wissen wir noch nicht, wie es weitergeht.“