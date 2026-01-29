Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik

In der Pinzgauer Gemeinde Stuhlfelden ist die Infrastruktur trotz Spardrucks intakt: Es gibt mehrere Gasthäuser, zwei Kramer und jede Menge ehrenamtliches Engagement. Dass die Ski-Marke Van Deer von Marcel Hirscher ins Lammertal übersiedelte, schmerzt aber. Eine Lösung wird gesucht.
„Wir sind eine typische Wohngemeinde“, sagt Bürgermeister Josef Voithofer (ÖVP). 1560 Einwohner leben in Stuhlfelden. Die Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden funktioniere gut, betont der Ortschef. Es gibt mehrere Zusammenschlüsse: für Senioren, beim Standesamt, bei der Kläranlage, im Tourismus.
Hochzeiten im alten Schloss
Für alle, die sich im Ort das Ja-Wort geben wollen, hat Stuhlfelden aber eine einmalige Location parat: Trauungsräume sind auf Schloss Lichtenau mitten im Dorfkern untergebracht. „Die alten Steinmauern – das hat schon was“, ist er stolz.
Stolz kann der Bürgermeister auch auf das enorme ehrenamtliche Engagement im Ort sein: Es gibt mit der „Platzhausleitn“ noch eine kleine Skiarena im Ort. Den Betrieb inklusive Beschneiung stemmen zu hundert Prozent Freiwillige.
„Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht.“
Auch hungrig bleibt im Dorf niemand. Es gibt noch mehrere Wirtshäuser. Überregional bekannt ist vor allem die Rauchkuchl mit Thresl Bacher. Und die Wirtschaft im Dorf baut auf Leitbetrieben wie einem großen Sägewerk oder einem Metzgerbetrieb. Wermutstropfen: Eine Skiproduktionshalle steht nach dem Abzug von Marcel Hirscher mit seiner Mark Van Deer im Vorjahr leer. Voithofer: „Da wissen wir noch nicht, wie es weitergeht.“
Knappe Finanzen, aber auf die Kleinsten wird geschaut
Man achtet im Dorf generell auch auf die Kleinsten besonders. Volksschule und Kindergarten sollen saniert oder neu gebaut werden. Wie das konkret aussehen soll, ist wegen der knappen Finanzen noch unklar. Der Bedarf ist jedenfalls da: „Unsere Kindergartengruppen sind derzeit auf vier Standorte verteilt. Der Plan ist es, sie mit der Volksschule zusammenzulegen.“
Auch nachhaltige Energiegewinnung ist in Stuhlfelden Thema: Öffentliche Gebäude wie das neue Feuerwehrhaus sind mit Photovoltaikanlagen ausgestattet. Der Bürgermeister ist Obmann der Energiegemeinschaft mit bereits knapp 50 Mitgliedern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.