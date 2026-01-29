LIVE ab 21 Uhr: Salzburg muss bei Aston Villa ran

Dass Villa, das in der Premier League vier Punkte hinter Arsenal sogar mit dem Titel liebäugeln darf, als aktueller Europa-League-Zweiter schon fix im Achtelfinale steht und nicht den Umweg übers Playoff gehen muss, könnte ein kleiner Vorteil für Salzburg sein: Stichwort Rotation. Letsch zweifelt an dieser These: „Villa will die Europa League gewinnen. Deswegen glaube ich nicht, dass sie mit der zweiten Garnitur kommen. Und wenn: Da steht dann noch immer eine Truppe mit extremer Qualität am Platz.“ Dazu komme, dass die ersten zwei Teams in der Abschlusstabelle bis zum Halbfinale im Rückspiel automatisch Heimrecht genießen.