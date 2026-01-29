Bullen angeln nach deutschem Defensivspieler

Das könnte wirklich schnell gehen. Wie die deutsche „Bild“-Zeitung meldet, wird die bereits seit Frühjahr 2025 laufende Leihe von Hoffenheim-Spieler Tim Drexler und Nürnberg aufgelöst. Der U21-Teamspieler soll aber nicht zurückkehren, sondern einen langfristigen Vertrag in Salzburg unterzeichnen.
Der ursprünglich als Innenverteidiger ausgebildete Drexler wurde unter Trainer Miroslav Klose zum Rechtsverteidiger umfunktioniert. Er kam in der laufenden Saison 13 Mal zum Einsatz, davon neunmal in der Startelf und verbuchte eine Torvorlage. Da die Franken künftig auf Tim Janisch setzen wollen, als Neunter nach 19 Spielen aber bereits elf Punkte hinter dem Relegationsplatz liegen, dürfte der Leihgabe die Perspektive fehlen.
Nach der Handverletzung von Stefan Lainer herrscht bei den Bullen Handlungsbedarf. Laut Bild könnte der Neuzugang schon im Viertelfinale des ÖFB-Cup am Sonntag in Wolfsberg dabei sein. Der 20-Jährige durchlief den Hoffenheim-Nachwuchs sowie die DFB-Nachwuchsteams und debütierte im Oktober im U21-Team. Sein Vertrag in Sinsheim läuft noch bis Saisonende.
