Bullen angeln nach deutschem Defensivspieler

Der ursprünglich als Innenverteidiger ausgebildete Drexler wurde unter Trainer Miroslav Klose zum Rechtsverteidiger umfunktioniert. Er kam in der laufenden Saison 13 Mal zum Einsatz, davon neunmal in der Startelf und verbuchte eine Torvorlage. Da die Franken künftig auf Tim Janisch setzen wollen, als Neunter nach 19 Spielen aber bereits elf Punkte hinter dem Relegationsplatz liegen, dürfte der Leihgabe die Perspektive fehlen.