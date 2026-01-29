Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Möglicher Neuzugang

Bullen angeln nach deutschem Defensivspieler

Salzburg: Sport-Nachrichten
29.01.2026 13:51
Drexler (li.) lief 16-mal in der Bundesliga auf und dreimal in der Europa League
Drexler (li.) lief 16-mal in der Bundesliga auf und dreimal in der Europa League(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das könnte wirklich schnell gehen. Wie die deutsche „Bild“-Zeitung meldet, wird die bereits seit Frühjahr 2025 laufende Leihe von Hoffenheim-Spieler Tim Drexler und Nürnberg aufgelöst. Der U21-Teamspieler soll aber nicht zurückkehren, sondern einen langfristigen Vertrag in Salzburg unterzeichnen.

0 Kommentare

Der ursprünglich als Innenverteidiger ausgebildete Drexler wurde unter Trainer Miroslav Klose zum Rechtsverteidiger umfunktioniert. Er kam in der laufenden Saison 13 Mal zum Einsatz, davon neunmal in der Startelf und verbuchte eine Torvorlage. Da die Franken künftig auf Tim Janisch setzen wollen, als Neunter nach 19 Spielen aber bereits elf Punkte hinter dem Relegationsplatz liegen, dürfte der Leihgabe die Perspektive fehlen.

Lesen Sie auch:
Samson Baidoo (li.) und Nico Mantl (re.).
Hatte Nummer 1
Ex-Salzburger kehrt in die Bundesliga zurück
28.01.2026
Krone Plus Logo
Teamkicker Weimann:
„Aston Villa surft auf einer Welle“
27.01.2026
Europa League-Kehraus
Salzburg hofft auf Wunder von Birmingham!
29.01.2026

Nach der Handverletzung von Stefan Lainer herrscht bei den Bullen Handlungsbedarf. Laut Bild könnte der Neuzugang schon im Viertelfinale des ÖFB-Cup am Sonntag in Wolfsberg dabei sein. Der 20-Jährige durchlief den Hoffenheim-Nachwuchs sowie die DFB-Nachwuchsteams und debütierte im Oktober im U21-Team. Sein Vertrag in Sinsheim läuft noch bis Saisonende.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
139.047 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Vorarlberg
Bergstation um sechs Meter zu weit oben gebaut
134.392 mal gelesen
Diese Bergstation soll von der Bezirkshauptmannschaft Bregenz geprüft werden.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
124.223 mal gelesen
Alexis Pinturault
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Möglicher Neuzugang
Bullen angeln nach deutschem Defensivspieler
Olympia-Erinnerungen
Für Habersatter glänzte Silber erst Jahre später
Europa League-Kehraus
Salzburg hofft auf Wunder von Birmingham!
Europa-League-Ticker
LIVE ab 21 Uhr: Salzburg muss bei Aston Villa ran
Ungarn chancenlos
Eisbullen antworten „fast perfekt“ auf Ligastrafen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf