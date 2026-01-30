Vorteilswelt
Gesetz beinahrt

Frau darf ihre krebskranke Hündin nicht besuchen

Oberösterreich
30.01.2026 06:00
Seit ihrer zehnten Lebenswoche war „Nala“ bei der Frau.
Seit ihrer zehnten Lebenswoche war „Nala“ bei der Frau.(Bild: Zvg)
Porträt von Gerald Schwab
Von Gerald Schwab

Eine Linzerin ist extrem verzweifelt, weil sie ihre Hündin „Nala“ nicht mehr sehen darf. Seit der zehnten Lebenswoche lebte das Tier bei ihr – jetzt ist es an Krebs erkrankt. Trotzdem ist das Gesetz in diesem Fall beinhart.

0 Kommentare

„Ich will einfach meine Hündin noch einmal sehen, sie war seit der zehnten Lebenswoche bei mir, wir waren immer zusammen“, schluchzt die 30-jährige Linzerin beim Gespräch mit der „Krone“ ins Telefon. Seit beinahe einem Jahr allerdings ist die nun achtjährige American-Staffordshire-Terrier-Dame „Nala“ in einem Tierheim in Niederösterreich untergebracht. Denn am 17. Februar vor einem Jahr wurde die Hündin behördlich von der Stadt Linz abgenommen.

