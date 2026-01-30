Bitteres Salzburg-Aus: „Wenn ich sehe, dass …“

„Wir wussten, dass es gegen sie schwer wird, sie mussten hier gewinnen. Sie haben tapfer nach vorne gespielt, haben versucht, uns in individuelle Duelle zu verwickeln“, meinte der Spanier über den Gegner. Nach dem 0:2 habe es ohnehin nur noch eine Richtung gegeben. „Mit den Fans im Rücken ist es uns gelungen, Energie aufzubauen und das Spiel zu drehen.“ Salzburgs Beine wurden schwerer. Nachdem 70-Millionen-Mann Morgan Rogers in der 64. Minute auf 1:2 verkürzte, mutierte die Partie zur Abwehrschlacht – die die Gäste in der 87. Minute endgültig verloren.