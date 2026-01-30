Vorteilswelt
„Krone“-Kolumne

Aufstieg hat man nicht bei Aston Villa verspielt

Salzburg
30.01.2026 09:30
Die Truppe von Thomas Letsch spielte stark.
Die Truppe von Thomas Letsch spielte stark.(Bild: AFP/DARREN STAPLES)
Porträt von Philip Kirchtag
Von Philip Kirchtag

Salzburg präsentierte sich auswärts bei Aston Villa stark. Dennoch schieden die Bullen aus der Europa League aus. Das lag aber nicht an der Partie in Birmingham. Die Matches davor waren dafür ausschlaggebend. Eine „Krone“-Kolumne von Sportredakteur Philip Kirchtag.

0 Kommentare

Mit dem 2:3 bei Aston Villa endete die internationale Reise für Salzburg in der heurigen Saison. Die Leistung in Birmingham war über weite Strecken wirklich stark, aber das Ausscheiden in der Ligaphase der Europa League ist dennoch als Enttäuschung zu bewerten. Denn wenn sich ein Klub zuvor sechs Jahre in Folge für die Champions League qualifiziert, muss es der Anspruch sein, im zweithöchsten europäischen Vereinswettbewerb zumindest die K. o.-Phase zu erreichen.

Klar ist, dass man den Aufstieg nicht in Birmingham verspielt hat. Bitter sind im Nachhinein andere Auftritte, in denen man weit schlechter als gestern spielte. Man denke etwa an die 2:3-Niederlage gegen Ferencváros, die völlig unnötig war. Zudem kommt, dass es die Bullen zuvor auch nicht geschafft haben, solide Leistungen in Punkte umzuwandeln. Dafür sind die Partien gegen Porto und in Freiburg Beispiele.

Lesen Sie auch:
Soumaila Diabate zeigte gegen Aston Villa eine starke Leistung.
Bullen-Noten im Detail
Bärenstarker Diabate und eine gute Angriffsreihe
30.01.2026
Analyse nach Match
Bitteres Salzburg-Aus: „Wenn ich sehe, dass ...“
30.01.2026

Das Aus muss Salzburg jetzt aber schnell abhaken. In drei Tagen wartet mit dem ÖFB-Cup-Viertelfinale bereits das nächste „Finale“ auf die Bullen. In Wolfsberg ist ein Weiterkommen Pflicht. Denn sonst ist die gute Leistung im Villa Park ganz schnell wieder vergessen.

Folgen Sie uns auf