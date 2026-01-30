Aufstieg hat man nicht bei Aston Villa verspielt

Klar ist, dass man den Aufstieg nicht in Birmingham verspielt hat. Bitter sind im Nachhinein andere Auftritte, in denen man weit schlechter als gestern spielte. Man denke etwa an die 2:3-Niederlage gegen Ferencváros, die völlig unnötig war. Zudem kommt, dass es die Bullen zuvor auch nicht geschafft haben, solide Leistungen in Punkte umzuwandeln. Dafür sind die Partien gegen Porto und in Freiburg Beispiele.