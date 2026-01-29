Für Habersatter glänzte Silber erst Jahre später

Vier Jahre später war die Ausgangslage eine ganz andere. Moser-Pröll war zurückgetreten, Habersatter als Topfavoritin nach Innsbruck gereist. Der Druck war groß. Zu groß für die damals 21-jährige Filzmooserin. „Wir hatten zwar einen Psychologen dabei. Ich habe viel autogenes Training gemacht, aber ich konnte nicht mehr abschalten.“ Am Weg zur Axamer Lizum, wo die Abfahrt stattfand, machte der damalige Konditrainer einen Scherz nach dem anderen. „Mir ist aber kein Lacher ausgekommen“, sagt Habersatter. „Ich war so nervös. Zuvor hatte ich drei Trainings gewonnen und bin zweimal geflogen. Ich habe mir einfach erwartet zu gewinnen. Und alle anderen auch.“ Die Pongauerin gewann Silber hinter Rosi Mittermaier. „In einer Zeitung stand: Nur Silber! Für mich persönlich hat es sich auch so angefühlt. Nach Franz Klammer wurde auch von mir Gold erwartet.“