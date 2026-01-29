Hand an die Flagge anlegen ist Frauen-Sache

Da war doch was

1994 stieg in Lillehammer die letzte (von bisher vier Ausgaben), bei der mehr Frauen dabei waren als Männer. Seit ‘88 haben sich die Relationen verschoben: Die Damen stellten um ein Drittel weniger Starter, holten halb so viele Medaillen (17). So auch zuletzt in Tokio, was nicht zuletzt an den „Adlern“ im Teambewerb lag. Doch wer aufmerksam ist, weiß: Cortina – da war doch was! Schon einmal hatten die Damen dort mit 2:0 nach Medaillen die Nase vorne.