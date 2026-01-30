Henndorfer Ortschef: „Pendel fand die neue Quelle“

Ausbau der Nachmittagsbetreuung

Wichtig sei in der Gemeinde auch der Ausbau der schulischen Nachmittagsbetreuung. Statt hier auf einen Anbau zu setzen, wurde eine kostengünstigere Lösung gefunden: „Wir bauen dafür einfach bestehende Räumlichkeiten im Schulgebäude um“, so der Bürgermeister. Diese seien bisher anders genutzt worden, hätten sich aber platztechnisch perfekt dafür angeboten.