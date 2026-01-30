Vor den Play-offs! Division-I-Klub wechselt Coach

Crunchtime! Die Division I startet mit dem Viertelfinale in die Play-offs. Und Ferlach, das den Grunddurchgang auf Platz drei beendete, wechselte den Trainer. Huben gastiert bei Steindorf und verlängerte mit dem Topscorer den Vertrag. Spittal muss zu den „Bad Boys“ nach Zeltweg, Althofen empfängt Leoben.
Die Division I startet in die entscheidende Phase! Und Meister Steindorf empfängt zum Play-off-Auftakt der „Best of five“-Viertelfinalserie Huben! „Es gibt angenehmere Gegner, wir werden sie nicht auf die leichte Schulter nehmen“, meint Steindorf-Boss Hans-Jürgen Tschernutter, der auf drei Rückkehrer hofft: Kristian Kravanja, Stefan Bacher und Ruslan Gelfanov. „Bekommen wir zwei von ihnen zurück, sieht es fürs Viertelfinale gut aus!“ Die Osttiroler stellen bereits die Weichen für die kommende Saison: Liga-Topscorer Jure Sotlar (34 Punkte) verlängerte seinen Kontrakt!
