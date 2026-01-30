Vor den Play-offs! Division-I-Klub wechselt Coach

Die Division I startet in die entscheidende Phase! Und Meister Steindorf empfängt zum Play-off-Auftakt der „Best of five“-Viertelfinalserie Huben! „Es gibt angenehmere Gegner, wir werden sie nicht auf die leichte Schulter nehmen“, meint Steindorf-Boss Hans-Jürgen Tschernutter, der auf drei Rückkehrer hofft: Kristian Kravanja, Stefan Bacher und Ruslan Gelfanov. „Bekommen wir zwei von ihnen zurück, sieht es fürs Viertelfinale gut aus!“ Die Osttiroler stellen bereits die Weichen für die kommende Saison: Liga-Topscorer Jure Sotlar (34 Punkte) verlängerte seinen Kontrakt!