Steigende Anmeldungen

Stadt baut Kindergarten in Liefering aus

Salzburg
29.01.2026 19:00
Die Stadt Salzburg baut in der Stauffeneggstraße in Liefering einen Kindergarten aus, da die Anmeldezahlen steigen, vor allem bei den Unter-Drei-Jährigen. Durch einen Zubau entsteht Platz für zwei zusätzliche alterserweiterte Gruppen.

Dafür plant die Gemeinde knapp 3,5 Millionen Euro ein, der Zubau beim Kindergarten Liefering I soll noch im Laufe des Jahres fertig werden. Zum Einsatz kommen vor allem Holz und recyclingfähige Baustoffe. Beim Zubau kommt erstmals ein Schraubfundament zum Einsatz. Dabei werden tragende Elemente in den Boden geschraubt, anstatt ein klassisches Betonfundament mit umfangreichem Aushub herzustellen.

Mehr Platz, übersichtlicher Zugang
Der Bauplan sieht eine ebenerdige Erweiterung des bestehenden Gebäudes in Richtung Südwesten vor. Eingriffe in das bestehende Gebäude sollen gering bleiben. Künftig soll der gesamte Kindergarten Platz für bis zu 82 Kinder und 13 Pädagoginnen bieten. Auch der Zugang wird besser organisiert. Dafür wird der Haupteingang an der Stauffeneggstraße neu geordnet. Es kommen überdachte Abstellplätze für 15 Kinderwägen und acht Fahrradabstellplätze dazu. Baubeginn war der 1. Dezember.

