Stadt baut Kindergarten in Liefering aus

Mehr Platz, übersichtlicher Zugang

Der Bauplan sieht eine ebenerdige Erweiterung des bestehenden Gebäudes in Richtung Südwesten vor. Eingriffe in das bestehende Gebäude sollen gering bleiben. Künftig soll der gesamte Kindergarten Platz für bis zu 82 Kinder und 13 Pädagoginnen bieten. Auch der Zugang wird besser organisiert. Dafür wird der Haupteingang an der Stauffeneggstraße neu geordnet. Es kommen überdachte Abstellplätze für 15 Kinderwägen und acht Fahrradabstellplätze dazu. Baubeginn war der 1. Dezember.