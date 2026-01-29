Freundin „nach bestem Wissen und Gewissen“ getötet

17 Jahre lang war der Mann mit einer Salzburgerin liiert, zusammen wohnten sie in einer kleinen Garconniere im Stadtgebiet. Die Frau litt an schwerem Rheuma, lag die vergangenen Jahre nur noch in ihrem Bett. Der 63-Jährige kümmerte sich „nach bestem Wissen und Gewissen“ um sie, wie sein Anwalt vor Gericht betonte.