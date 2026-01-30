Darf man heute eigentlich noch fluchen?

Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass die Leute auf der Straße seltener fluchen als früher? Nun möchte ich keinesfalls von einer Abnahme verbaler Aggression im öffentlichen Raum sprechen – aber sie hat sich vermehrt ins Internet verlagert, wo die Menschen einander stattdessen anpöbeln, beschimpfen und verfluchen wie früher nur von Angesicht zu Angesicht. Das Ganze hat leider einen Anstrich von Feigheit bekommen, weil man über eine Datenleitung naturgemäß keine Backpfeife als Retourkutsche für seine Anfeindung bekommen kann.