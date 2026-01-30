Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

„Keine Frage!“

Darf man heute eigentlich noch fluchen?

Vorarlberg
30.01.2026 08:00
Der Straßenverkehr eignete sich traditionellerweise besonders gut, um ein paar Flüche ...
Der Straßenverkehr eignete sich traditionellerweise besonders gut, um ein paar Flüche loszuwerden.(Bild: PHILIPPE RAMAKERS)
Porträt von Stefan Vögel
Von Stefan Vögel

Der Kabarettist, Autor und Menschenkenner Stefan Vögel beantwortet Fragen, die sich andere erst gar nicht zu stellen wagen. Dieses Mal beschäftigt er sich mit dem Thema Fluchen und erklärt, warum es eigentlich nicht verkehrt ist, seinem Zorn mal ordentlich Luft zu machen.

0 Kommentare

Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass die Leute auf der Straße seltener fluchen als früher? Nun möchte ich keinesfalls von einer Abnahme verbaler Aggression im öffentlichen Raum sprechen – aber sie hat sich vermehrt ins Internet verlagert, wo die Menschen einander stattdessen anpöbeln, beschimpfen und verfluchen wie früher nur von Angesicht zu Angesicht. Das Ganze hat leider einen Anstrich von Feigheit bekommen, weil man über eine Datenleitung naturgemäß keine Backpfeife als Retourkutsche für seine Anfeindung bekommen kann.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-2° / 2°
Symbol leichter Schneefall
Bludenz
-1° / 4°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
-1° / 3°
Symbol Schneeregen
Feldkirch
-0° / 3°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
161.129 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
126.020 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Ausland
Virus-Ausbruch in Indien: Ganz Asien alarmiert
107.586 mal gelesen
Kontrollen am Suvarnabhumi International Airport in Thailand 
Mehr Vorarlberg
Krone Plus Logo
„Keine Frage!“
Darf man heute eigentlich noch fluchen?
Gigler und Lussnig out
Auftakt zur Generalprobe verlief nicht wie erhofft
Krone Plus Logo
Lauf soll anhalten
KAC-Ass Herburger feierte ausgiebig den 600er
„Dummer Fehler“
ÖSV-Dame schenkt Abfahrtssieg in Zielkurve her
Ländle Finanzen
Streit um Heimfallsgelder: Klare Regeln gefordert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf