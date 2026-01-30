Zigarettenpackerl um 7 Euro? „Eine Katastrophe!“

Etwa 76 Prozent des Zigarettenpreises machen in Österreich bald Steuern aus. Mit 1. Februar steigen die Preise um zehn bis 40 Cent pro Packung – viele „Tschickpackerl“ kosten dadurch über sieben Euro. „Das ist eine Katastrophe“, sagt Selma Petranović, die sich gerade bei der Trafik am Grazer Jakominiplatz eingedeckt hat. In ihrem Heimatland, in Bosnien, seien die Preise humaner, wenngleich ebenfalls steigend.