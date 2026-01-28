Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin

Besatzung blieb unverletzt

„Heute führte ein mechanisches Problem mit einer der WB-57 der NASA zu einer Landung mit eingefahrenem Fahrwerk auf dem Ellington Field. Die Untersuchungen zu dem Vorfall dauern noch an, alle Besatzungsmitglieder sind derzeit in Sicherheit“, schrieb NASA-Sprecherin Bethany Stevens am Dienstag auf der Plattform X. Man werde eine gründliche Untersuchung der Ursache durchführen, ließ sie weiter verlauten.