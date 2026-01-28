Vorteilswelt
Fahrwerk defekt

Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin

Ausland
28.01.2026 14:37
Porträt von Wilhelm Eder
Von Wilhelm Eder

Wegen eines mechanischen Problems hat ein Forschungsflugzeug der US-Raumfahrbehörde NASA am Dienstag eine Bauchlandung (siehe Video oben) mit eingefahrenem Fahrwerk hinlegen müssen. Die Crew blieb unverletzt, an der Maschine entstand allerdings erheblicher Sachschaden.

Passiert ist der Vorfall während eines Trainingsflugs über dem Houston Ellington Field. Nach drei problemlosen Landungen ließ sich das Fahrwerk der zweistrahligen Maschine aber plötzlich nicht mehr ausfahren, die Besatzung entschloss sich daher, mit eingefahrenem Fahrwerk auf der Landebahn aufzusetzen.

Das Flugzeug landete laut Angaben der US-Verkehrssicherheitsbehörde, der Federal Aviation Administration, gegen 11.25 Uhr Ortszeit mit zwei Personen an Bord auf dem Ellington Airport in Houston, im US-Bundestaat Texas.

(Bild: AP/Ashley Landis)
(Bild: kameraOne (Screenshots))

Besatzung blieb unverletzt
„Heute führte ein mechanisches Problem mit einer der WB-57 der NASA zu einer Landung mit eingefahrenem Fahrwerk auf dem Ellington Field. Die Untersuchungen zu dem Vorfall dauern noch an, alle Besatzungsmitglieder sind derzeit in Sicherheit“, schrieb NASA-Sprecherin Bethany Stevens am Dienstag auf der Plattform X. Man werde eine gründliche Untersuchung der Ursache durchführen, ließ sie weiter verlauten.

Entwickelt wurden die WB-57 Maschinen bereits in den frühen 1950er-Jahren für die US Air Force, für die sie während des Kalten Krieges als Spionage- und Aufklärungsflugzeuge dienten. Ihre enorme Flughöhe (knapp 20 Kilometer) macht sie noch heute zu einem sehr gefragten Flugzeug.

Die zweisitzige Forschungsmaschine mit ihrem markanten schlanken Rumpf, die ursprünglich als taktisches Bomber- und Aufklärungsflugzeug diente, kann rund sechseinhalb Stunden in großen Höhen – rund zwanzig Kilometer –  fliegen und wurde für die NASA für die Höhenforschung modifiziert. Es nimmt Proben in großer Höhe wird zur Überwachung der Strahlung bei Atomtests verwendet.

Luftaufnahmen von Raketenstarts der NASA etwa , werden in der Regel von einer WB-57 aufgenommen.

