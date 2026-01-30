Pfleger werden in der Arbeit immer unzufriedener

Stress, Unsicherheit und Zukunftssorgen sind nur drei Punkte, die Beschäftigte in Salzburg derzeit plagen. Wie der Arbeitsklima Index für 2025 zeigt, ist die allgemeine Zufriedenheit im Job so niedrig wie zuletzt 2022. Schlechter war nur das Jahr 2016. Den besten Wert der letzten zehn Jahre gab es 2018 mit 72 von 100 Punkten. Aktuell sind es 66.