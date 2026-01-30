Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Alles zum Erreger

Warum Nipah-Virus für Top-Virologen „Alptraum“ ist

Österreich
30.01.2026 06:00
Aktuelle bestätigte Fälle in Indien alarmieren andere Länder. Wie gefährlich das Virus ist, ...
Aktuelle bestätigte Fälle in Indien alarmieren andere Länder. Wie gefährlich das Virus ist, haben wir recherchiert.(Bild: Dr_Microbe - stock.adobe.com)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Nach Fällen von Nipah-Virus-Infizierten in Indien haben Länder wie Thailand und Indonesien bereits verschärfte Kontrollmaßnahmen für Einreisende gesetzt. Andere sind in Alarmbereitschaft. Warum, was ist Nipah genau und was bedeutet der Ausbruch für Österreich? Wir haben beim heimischen Top-Virologen Florian Krammer nachgefragt!

0 Kommentare

Das, was den Ländern an dem Nipah-Virus so viel Sorge bereitet, erinnert den Laien stark an Corona: Bisher gibt es keinen medizinischen Schutz davor bzw. eine wirksame Behandlung dagegen; zugleich ist die Früherkennung schwer, die Infektions- und die Sterberaten aber vergleichsweise hoch.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
146.211 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
139.070 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
125.329 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Mehr Österreich
Krone Plus Logo
Gesetz beinahrt
Frau darf ihre krebskranke Hündin nicht besuchen
Krone Plus Logo
Alles zum Erreger
Warum Nipah-Virus für Top-Virologen „Alptraum“ ist
„Schreie, Schüsse“
Flut an Scherz-Notrufen führte zu erst 14-Jährigem
409.000 Betroffene
Das sind die häufigsten Krebsarten in Österreich
Massiver Sachschaden
Pkw-Lenker demolierte E-Ladesäulen und flüchtete
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf