Warum Nipah-Virus für Top-Virologen „Alptraum“ ist

Nach Fällen von Nipah-Virus-Infizierten in Indien haben Länder wie Thailand und Indonesien bereits verschärfte Kontrollmaßnahmen für Einreisende gesetzt. Andere sind in Alarmbereitschaft. Warum, was ist Nipah genau und was bedeutet der Ausbruch für Österreich? Wir haben beim heimischen Top-Virologen Florian Krammer nachgefragt!
Das, was den Ländern an dem Nipah-Virus so viel Sorge bereitet, erinnert den Laien stark an Corona: Bisher gibt es keinen medizinischen Schutz davor bzw. eine wirksame Behandlung dagegen; zugleich ist die Früherkennung schwer, die Infektions- und die Sterberaten aber vergleichsweise hoch.
