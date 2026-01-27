Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Reisende kontrolliert

Virus-Ausbruch in Indien: Ganz Asien alarmiert

Ausland
27.01.2026 13:57
Kontrollen am Suvarnabhumi International Airport in Thailand
Kontrollen am Suvarnabhumi International Airport in Thailand(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
Porträt von Michaela Braune
Von Michaela Braune

In Indien ist es zu einem Ausbruch des zumeist tödlich verlaufenden Nipah-Virus gekommen. Die Behörden im asiatischen Raum sind alarmiert, auf Flughäfen werden bereits Reisende kontrolliert. 

0 Kommentare

Mindestens fünf Personen sollen sich in Westbengalen bereits mit dem Nipah-Virus infiziert haben. Die lokalen Behörden haben Kontakte getestet und bereits über 110 Personen in Quarantäne genommen. In zahlreichen asistischen Ländern wurde bereits Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, Kontrollen auf Flughäfen und Grenzübergängen eingeführt.  

Medizinisches Personal infiziert
Unter den Infizierten sind auch mehrere Krankenschwestern, die um den Jahreswechsel Erkrankte betreut hatten. Sie befinden sich laut BBC India in einem „kritischen Zustand“. Das Nipah-Virus wird eigentlich von Tieren über Ausscheidungen und Körperflüssigkeiten auf den Menschen übertragen, besonders bei fortlaufendem, engem Kontakt und schlechten Hygienestandards. Erstmals wurde es 1998 in Malaysia dokumentiert, nachdem mehrere Arbeiter einer Schweinefarm erkrankt waren.  

Lesen Sie auch:
Fast 90 Passagiere infizierten sich an Bord der „MS Rotterdam“ mit dem Norovirus.
Horror-Kreuzfahrt
89 Passagiere auf Karibik-Reise an Virus erkrankt
13.01.2026
„Müssen wachsam sein“
Immer mehr Fälle von West-Nil-Virus in Österreich
09.01.2026

Allerdings ist auch die Übertragung von Mensch zu Mensch möglich sowie über kontaminierte Lebensmittel wie Fleisch oder Obst und Gemüse. Das Virus kann eine schweren Gehirnhautentzündung auslösen, fast die Hälfte aller Fälle endet tödlich. Die Inkubationszeit liegt für gewöhnlich zwischen vier und vierzehn Tagen, es sind aber auch Fälle mit bis zu 45 Tagen beschrieben. Besonders besorgniserregend: In manchen Fällen verläuft eine Infektion komplett asymptomatisch. 

Symptome ähnlich einer Grippe
Die Symptome ähneln anfangs einer Grippe mit Fieber, Kopf- und Glieder bzw. Muskelschmerzen. In weiterer Folge können Erbrechen und Halsschmerzen hinzukommen. Die Patienten fallen bei schweren Verläufen innerhalb von 24 bis 48 Stunden ins Koma. Eine Impfung oder Medikamente existieren bislang nicht, lediglich die Symptome können behandelt werden. Folgeschäden wie Epilepsie sind ebenfalls dokumentiert. 

Das Virus lieferte die Vorlage zu dem während der Coronapandemie erneut populär gewordenen Film „Contagion“ aus dem Jahr 2011. Zuletzt kam es im südindischen Kerala mehrfach zu Ausbrüchen.

2018 starben zehn Menschen, viele von den Infizierten dürften sich über verunreinigtes Brunnenwasser angesteckt haben. 2023 wurden sechs Personen infiziert, von denen zwei starben. Die Behörden verhängten damals in der betroffenen Region sogar Lockdowns. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf