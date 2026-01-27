Virus-Ausbruch in Indien: Ganz Asien alarmiert

Allerdings ist auch die Übertragung von Mensch zu Mensch möglich sowie über kontaminierte Lebensmittel wie Fleisch oder Obst und Gemüse. Das Virus kann eine schweren Gehirnhautentzündung auslösen, fast die Hälfte aller Fälle endet tödlich. Die Inkubationszeit liegt für gewöhnlich zwischen vier und vierzehn Tagen, es sind aber auch Fälle mit bis zu 45 Tagen beschrieben. Besonders besorgniserregend: In manchen Fällen verläuft eine Infektion komplett asymptomatisch.