Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bullen-Noten im Detail

Bärenstarker Diabate und eine gute Angriffsreihe

Salzburg
30.01.2026 07:42
Soumaila Diabate zeigte gegen Aston Villa eine starke Leistung.
Soumaila Diabate zeigte gegen Aston Villa eine starke Leistung.(Bild: AFP/DARREN STAPLES)
Porträt von Philip Kirchtag
Von Philip Kirchtag

Salzburg zeigte gegen Aston Villa phasenweise eine gute Leistung. Vor allem die Offensive und der „Staubsauger“ überzeugten bei den Bullen. Folgend die „Krone“-Noten für die Mannschaft.

0 Kommentare

UNSER NOTENSCHLÜSSEL: 6 teamreif, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt

Alexander Schlager 2
Patzte bereits in der ersten Minute, machte diesen Fehler aber wieder wett und parierte einige Male stark. Beim zweiten Gegentreffer sah er aber nicht gut aus.

Tim Trummer 3
Der Youngster war sehr engagiert und machte seine Sache ordentlich. Die Flanke vor dem 2:2 konnte er jedoch nicht verhindert.

Joane Gadou 3
In der ersten Hälfte mit einer Topvorstellung. Beim 1:2 kam er allerdings nicht in den Zweikampf.

Jannik Schuster 3
Auch er stand 60 Minuten hinten sicher. Dann ließ er sich wie seine Kollegen von der Hektik etwas anstecken.

Jannik Schuster (li.).
Jannik Schuster (li.).(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN)

Frans Krätzig 3
Nach vorne dieses Mal nicht so aktiv wie zuletzt. Defensiv aber ohne groben Fehler.

Mads Bidstrup 3
Gewohnt laufstark im Zentrum. Spielerisch blieb er jedoch ohne große Akzente.

Soumaila Diabate 5
Brachte 89 Prozent seiner Pässe an, gewann zwei Drittel seiner Zweikämpfe, gab zwei Torschüsse ab und opferte sich völlig auf.

Sota Kitano 3
Der Japaner hatte nach einer knappen Stunde die Vorentscheidung auf dem Fuß, vergab allerdings das mögliche 3:0 leichtfertig.

Kerim Alajbegovic 4
Zunächst fand er nicht ins Spiel, aber er wurde mit verlauf der Partie stärker. Toller Assist beim Tor von Yeo!

Edmund Baidoo 4
Rieb sich vorne auf und lieferte beim 1:0 die Vorlage. Sein Manko war wieder einmal der Abschluss, da fehlte die Kaltschnäuzigkeit.

Karim Konate 4
Stand beim 1:0 da, wo ein Stürmer stehen muss. Auch sonst immer wieder mit gefährlichen Momenten.

Moussa Yeo 4
Der Joker stach und netzte nach vier Minuten zum 2:0 per Ferserl – ein Traumtor!

Moussa Yeo (re.) traf per Ferserl nach Vorlage von Kerim Alajbegovic (Mitte).
Moussa Yeo (re.) traf per Ferserl nach Vorlage von Kerim Alajbegovic (Mitte).(Bild: GEPA)

Clement Bischoff 2
War kein großer Faktor.

Karim Onisiwo 2
Siehe Bischoff.

Kjaergaard, Lukic 0

Trainer Thomas Letsch 4
Seine Startelf lieferte erneut, auch ein Joker stach.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
161.129 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
126.020 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Ausland
Virus-Ausbruch in Indien: Ganz Asien alarmiert
107.586 mal gelesen
Kontrollen am Suvarnabhumi International Airport in Thailand 
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf