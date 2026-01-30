Bärenstarker Diabate und eine gute Angriffsreihe

Salzburg zeigte gegen Aston Villa phasenweise eine gute Leistung. Vor allem die Offensive und der „Staubsauger“ überzeugten bei den Bullen. Folgend die „Krone“-Noten für die Mannschaft.
UNSER NOTENSCHLÜSSEL: 6 teamreif, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt
Alexander Schlager 2
Patzte bereits in der ersten Minute, machte diesen Fehler aber wieder wett und parierte einige Male stark. Beim zweiten Gegentreffer sah er aber nicht gut aus.
Tim Trummer 3
Der Youngster war sehr engagiert und machte seine Sache ordentlich. Die Flanke vor dem 2:2 konnte er jedoch nicht verhindert.
Joane Gadou 3
In der ersten Hälfte mit einer Topvorstellung. Beim 1:2 kam er allerdings nicht in den Zweikampf.
Jannik Schuster 3
Auch er stand 60 Minuten hinten sicher. Dann ließ er sich wie seine Kollegen von der Hektik etwas anstecken.
Frans Krätzig 3
Nach vorne dieses Mal nicht so aktiv wie zuletzt. Defensiv aber ohne groben Fehler.
Mads Bidstrup 3
Gewohnt laufstark im Zentrum. Spielerisch blieb er jedoch ohne große Akzente.
Soumaila Diabate 5
Brachte 89 Prozent seiner Pässe an, gewann zwei Drittel seiner Zweikämpfe, gab zwei Torschüsse ab und opferte sich völlig auf.
Sota Kitano 3
Der Japaner hatte nach einer knappen Stunde die Vorentscheidung auf dem Fuß, vergab allerdings das mögliche 3:0 leichtfertig.
Kerim Alajbegovic 4
Zunächst fand er nicht ins Spiel, aber er wurde mit verlauf der Partie stärker. Toller Assist beim Tor von Yeo!
Edmund Baidoo 4
Rieb sich vorne auf und lieferte beim 1:0 die Vorlage. Sein Manko war wieder einmal der Abschluss, da fehlte die Kaltschnäuzigkeit.
Karim Konate 4
Stand beim 1:0 da, wo ein Stürmer stehen muss. Auch sonst immer wieder mit gefährlichen Momenten.
Moussa Yeo 4
Der Joker stach und netzte nach vier Minuten zum 2:0 per Ferserl – ein Traumtor!
Clement Bischoff 2
War kein großer Faktor.
Karim Onisiwo 2
Siehe Bischoff.
Kjaergaard, Lukic 0
Trainer Thomas Letsch 4
Seine Startelf lieferte erneut, auch ein Joker stach.
