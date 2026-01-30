Warum das dynamische Preismodell Skispaß trübte

Es sollte ein „Traumtagerl“ auf der Piste werden, doch endete mit einem bösen Erwachen an der Kassa. Denn das online gekaufte Ticket war teurer als jenes vor Ort. Eine passionierte Skifahrerin wollte sich das nicht gefallen lassen und beschwerte sich beim Liftbetreiber – mit überraschender Stellungnahme.