Warum das dynamische Preismodell Skispaß trübte
Hobbysportlerin sauer
Es sollte ein „Traumtagerl“ auf der Piste werden, doch endete mit einem bösen Erwachen an der Kassa. Denn das online gekaufte Ticket war teurer als jenes vor Ort. Eine passionierte Skifahrerin wollte sich das nicht gefallen lassen und beschwerte sich beim Liftbetreiber – mit überraschender Stellungnahme.
Seit 20 Jahren ist die leidenschaftliche Skifahrerin Christine Pimminger Stammkundin auf der Wurzeralm in Spital am Pyhrn (OÖ). Jahrelang hatte sie dort eine Saisonkarte, doch ein Skiunfall im Vorjahr zwang die 66-Jährige dazu, in dieser Saison etwas kürzer zu treten.
