Betrunkene Deutsche (26) legte Luxus-SUV aufs Dach

Die Nacht dürfte intensiv gewesen sein. Mittwochfrüh kam eine 26-jährige Deutsche in Saalbach-Hinterglemm (Salzburg) mit ihrem Luxus-SUV von der Straße ab und landete mit dem Auto im Bachbett auf dem Dach. Der Alkotest mit der Autolenkerin ergab einen Wert von 1,8 Promille.