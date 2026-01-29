Betrunkene Deutsche (26) legte Luxus-SUV aufs Dach

Die Nacht dürfte intensiv gewesen sein. Mittwochfrüh kam eine 26-jährige Deutsche in Saalbach-Hinterglemm (Salzburg) mit ihrem Luxus-SUV von der Straße ab und landete mit dem Auto im Bachbett auf dem Dach. Der Alkotest mit der Autolenkerin ergab einen Wert von 1,8 Promille.
Die Frau war auf der L111 in Hinterglemm unterwegs, als sie aus unbekannter Ursache im Bereich einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet, in die Leitschiene krachte und auf dem Dach in der Saalach landete. Die betrunkene Frau befreite sich unverletzt aus dem Fahrzeug.
Unfallopfer ins Spital geflogen
Sie wurde dennoch zur medizinischen Kontrolle mit dem Hubschrauber ins Tauernklinikum Zell am See geflogen. Am Luxus-SUV entstand erheblicher Sachschaden. Der 26-Jährigen wurde der Führerschein entzogen und sie wird angezeigt. Die Freiwilligen Feuerwehren Saalbach-Hinterglemm und Viehhofen kümmerten sich um die Aufräumarbeiten.
